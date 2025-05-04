海恩、賢奎又爆分手！吐真心話：帥哥會利用顏值⋯　列出5點理想型全相反

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星海恩出演戀愛實境秀《換乘戀愛》打開知名度，透過節目與賢奎正式交往，兩人此後感情也很穩定，怎料，自2025年初起，就不斷有傳言表示兩人其實分手了。最近，她更新YouTube頻道影片，內容講出的理想型更是與賢奎完全相反，使得分手傳聞甚囂塵上。

▲▼海恩與閨蜜聊天時吐真心話表示「帥哥會利用顏值」，引起韓網熱議。（圖／翻攝自海恩YouTube）



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海恩2日公開一則戀愛商談的影片，她與兩位閨蜜聊到感情觀，字句間卻隱約透露出理想型與賢奎完全相反，比如說「喜歡宅在家裡的人」、「MBTI人格為內向型I的人」、「不喜歡朋友多的人」、「長得帥的人會利用顏值」、「更喜歡年紀大的人」，以上5點被網友發現皆與賢奎相反。

不僅如此，海恩也在影片裡表示「我也想跟大家說，希望男友是長得帥的人，我想跟他們說不要那樣」，她直接了斷地說：「因為長得帥的人，高機率會利用顏值做出一些行為，不論是什麼事。」但友人反駁她：「長得醜的人也會這樣啊，都一樣。」她則是笑著帶過話題。

▲海恩表示自己喜歡年紀大的。（圖／翻攝自海恩YouTube）



▲海恩不喜歡另一半朋友太多。（圖／翻攝自海恩YouTube）



由於賢奎MBTI人格為外向型E人，且朋友眾多，甚至長得帥，海恩卻了當表示「不要對於長得帥的人有過多期待」，她也在影片結尾裡強調「不論是男生還女生，我無條件選年紀大的，我好像跟年紀較大的哥哥、姐姐們比較合」。

▲海恩、賢奎又被爆分手。（圖／翻攝自韓網）



海恩所講出的理想型與賢奎截然不同，使得網友再次瘋猜「感覺真的分手了」、「講得都跟賢奎條件不一樣」，但也有人認為「理想型跟交往的人本來就會不同」、「理想型不過就是理想型」，正反意見不一。