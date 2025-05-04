記者黃皓瑋／綜合報導

前主播劉芯彤作風親民，經常透過社群平台分享日常生活，與網友互動。目前與老公「火星人」住在新店山上社區的她，昨（3日）她發文坦言自己在新店生活了近8年，卻始終難以習慣當地「美食太少」，也自曝搬到山上以後，「唯一的食物來源就是便利商店」，因此向網友徵詢在地美食清單。

▲劉芯彤坦言認為「美食太少」。（圖／翻攝自Facebook／主播劉芯彤）



劉芯彤解釋，說新店美食少是「比較級」，她回憶過去在三重生活時，經常能隨處找到美食店家：「真的是隨便一轉角都有驚喜，便當店的炸排骨酥香多汁、路邊麵攤的湯頭也常讓人一吃成主顧。」坦言在新店探索美食，對她來說難度比較高。

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▲劉芯彤自曝常造訪社區會館的餐廳。（圖／翻攝自Facebook／主播劉芯彤）

劉芯彤表示，她剛搬到新店時是住在平地，後來搬到山上之後，這樣的感覺更加明顯：「整座山，唯一的食物來源就是便利商店，而且還是會打烊的那種，別說深夜想吃點東西，就連平常三餐，有時都要靠自己下廚。」不過她也透露近期社區會館開了1間川菜館，好味道讓她經常造訪：「我現在一個月固定光顧兩次，當作對它的一點支持，也希望它能撐久一點。」

▼劉芯彤臉書。（Facebook／主播劉芯彤。如遭刪除請見諒）

