快訊／王大陸遭傳「教唆傷害、涉黑」工作室發聲！3點聲明澄清：司機已撤告

記者黃皓瑋／綜合報導

男星王大陸先前捲入逃兵役、疑涉入傷害案等爭議事件，掀起網友議論，雖然他目前已入伍服役，一舉一動仍引發關注。不過對於近期有關「涉嫌教唆傷害Uber司機」的爭議，王大陸工作室今（4日）在微博發佈3點聲明，強調傳言並非事實，也透露當事司機已經撤告。

▲王大陸先前捲入傷害案件。（圖／記者黃彥傑攝）



王大陸今年3月被爆出與Uber司機發生衝突，事後涉嫌教唆友人毆打對方，警方一度以涉嫌教唆殺人未遂送辦，消息一出引發輿論譁然，不過其後法院變更法條為教唆普通傷害罪，並裁定王大陸以500萬元交保。王大陸工作室今日稍早發佈聲明，表示相關新聞與網路資訊對該案有所誤會，「與事實嚴重不符」。

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王大陸工作室在聲明中做出3點說明：一，王大陸乘車時與司機未能良性溝通，因而導致口角衝突，對此他已經向司機致歉並主動承擔相關責任，同時也對於衝突過程中的不禮貌言行，以及作為公眾人物所帶來的負面示範表達歉意，並深刻反省。二，王大陸並未教唆或參與恐嚇、暴力等違法行為，先前陸網流傳「司機女兒發生譴責」也是假消息。三，當事司機已接受法院調解，並撤銷對王大陸的告訴。

王大陸工作室同時也透過官方微博發文，直言近期有部份媒體及網友，持續對於案件相關訊息「斷章取義、惡意搬運」，並表示目前工作室已經委託法律事務所，處理部份與案件相關的侵權行為，強調會透過法律途徑追究民事、刑事責任。

▲王大陸工作室聲明。（圖／翻攝自微博／王大陸工作室）