ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／王大陸遭傳「教唆傷害、涉黑」工作室發聲！3點聲明澄清：司機已撤告

記者黃皓瑋／綜合報導

男星王大陸先前捲入逃兵役、疑涉入傷害案等爭議事件，掀起網友議論，雖然他目前已入伍服役，一舉一動仍引發關注。不過對於近期有關「涉嫌教唆傷害Uber司機」的爭議，王大陸工作室今（4日）在微博發佈3點聲明，強調傳言並非事實，也透露當事司機已經撤告。

▲▼王大陸500萬交保現身 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲王大陸先前捲入傷害案件。（圖／記者黃彥傑攝）

王大陸今年3月被爆出與Uber司機發生衝突，事後涉嫌教唆友人毆打對方，警方一度以涉嫌教唆殺人未遂送辦，消息一出引發輿論譁然，不過其後法院變更法條為教唆普通傷害罪，並裁定王大陸以500萬元交保。王大陸工作室今日稍早發佈聲明，表示相關新聞與網路資訊對該案有所誤會，「與事實嚴重不符」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王大陸工作室在聲明中做出3點說明：一，王大陸乘車時與司機未能良性溝通，因而導致口角衝突，對此他已經向司機致歉並主動承擔相關責任，同時也對於衝突過程中的不禮貌言行，以及作為公眾人物所帶來的負面示範表達歉意，並深刻反省。二，王大陸並未教唆或參與恐嚇、暴力等違法行為，先前陸網流傳「司機女兒發生譴責」也是假消息。三，當事司機已接受法院調解，並撤銷對王大陸的告訴。

王大陸工作室同時也透過官方微博發文，直言近期有部份媒體及網友，持續對於案件相關訊息「斷章取義、惡意搬運」，並表示目前工作室已經委託法律事務所，處理部份與案件相關的侵權行為，強調會透過法律途徑追究民事、刑事責任。

（外送稿）▲▼王大陸工作室聲明。（圖／翻攝自微博／王大陸工作室）

▲王大陸工作室聲明。（圖／翻攝自微博／王大陸工作室）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

推薦閱讀

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

Soya分手新歡「宣布搬離台北」　入住度假風新窩租金曝光

Soya分手新歡「宣布搬離台北」　入住度假風新窩租金曝光

廖峻兒再控助理挑撥7年！　千字文心碎吐實：我就是不受寵的兒子

廖峻兒再控助理挑撥7年！　千字文心碎吐實：我就是不受寵的兒子

酷炫被罵「害孫生0收入」火大開嗆！　曝兩人現況：一犯再犯沒顧及朋友

酷炫被罵「害孫生0收入」火大開嗆！　曝兩人現況：一犯再犯沒顧及朋友

《周處》破30億後再出招！阮經天瘋狂大復仇　卡司曾寶儀震撼：像整年發佈會

《周處》破30億後再出招！阮經天瘋狂大復仇　卡司曾寶儀震撼：像整年發佈會

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Joeman顏值又升級被問「做了什麼？」　本尊親揭童顏秘訣

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

獨家／「看你就想打」澎恰恰當眾被女星狠甩耳光　身份曝光

罕見放閃老婆朴信惠！　崔泰俊偷偷曬約會照甜曝「兩人專屬」

張韶涵畫成「衰老樣」現身演唱會！　坦然放下：願意接受每道皺紋

李易公開獨家泡麵食譜！「兩熱銷款」混煮超好吃：小孩很愛

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

Soya分手新歡「宣布搬離台北」　入住度假風新窩租金曝光

廖峻兒再控助理挑撥7年！　千字文心碎吐實：我就是不受寵的兒子

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王大陸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／王大陸遭傳「教唆傷害、涉黑」工作室發聲！3點聲明澄清：司機已撤告
  2. 童星于卉喬長大了「露絕美微笑」近況曝光！受邀到大學獻出初體驗
  3. 魏浚笙頸部遭「20公分撕裂」！躺船艙眼神呆滯　驚悚傷勢照曝光
  4. 辦個人音樂會自爆「被劈腿」　《花香2》女星揭情傷：都是同學！
  5. 酷炫被罵「害孫生0收入」火大開嗆！　曝兩人現況：一犯再犯沒顧及朋友
  6. 遭鍾明軒點名！黃大謙心疼阿滴幫緩頰　親吐「不敢去中國」原因
  7. 美33歲男星「胰臟壞死」猝逝！　2周前才發文　友人心碎發聲
  8. 還原八仙塵爆！大愛新戲卡司「含金量超高」　戴立忍隔18年披白袍
  9. 金宇彬、韓志旼現身《藍調》唐氏症演員婚禮！　寵溺望向她互動超暖
  10. 孕後男友搞失聯！《Heart Signal 3》徐敏在「發文求助」卻被告跟蹤

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366