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辦個人音樂會自爆「被劈腿」　《花香2》女星揭情傷：都是同學！

記者黃庠棻／台北報導

因演出影集《第一次遇見花香的那刻2》受到矚目的氣質音樂才女袁漠遙，於5月2日在女巫店舉辦出道以來第一場音樂會《貳拾伍》。演而優則唱作的她，帶來多首全創作歌曲，讓粉絲感受到她不同於劇中角色的一面。

▲袁漠遙舉辦音樂會，師兄牧森擔任嘉賓。（圖／周子娛樂提供）

▲袁漠遙舉辦音樂會。（圖／周子娛樂提供）

袁漠遙表示，希望這場音樂會能分享給大家更多面向、更豐富的自己。音樂會中，同門師兄牧森也驚喜「獻聲」，兩人首次同台合唱，牧森表示第一次站在舞台上唱歌，很新奇也很刺激。

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▲袁漠遙舉辦音樂會，師兄牧森擔任嘉賓。（圖／周子娛樂提供）

▲袁漠遙舉辦音樂會。（圖／周子娛樂提供）

袁漠遙分享這次《貳拾伍》音樂會，是從自身角度出發，關注的各樣事物、或是自己。挑歌上選了搖滾的、輕慢的、故事型的，希望能夠有脈絡地去梳理每首歌的故事。師兄牧森驚喜現身，合唱自創曲〈你在哪〉。

▲袁漠遙舉辦音樂會，師兄牧森擔任嘉賓。（圖／周子娛樂提供）

▲袁漠遙舉辦音樂會。（圖／周子娛樂提供）

談到這首與師兄牧森合唱的〈你在哪〉，袁漠遙分享創作理念時透露，其實是因為學生時期被劈腿過，打擊很大，心中真正放下後，才寫下這首歌，直呼「因為都是同學，捨不得忘記他們，但沒有辦法回過頭打招呼以及分享喜悅，不過我會記得並感謝他們帶給我的溫暖。」

▲袁漠遙舉辦音樂會，師兄牧森擔任嘉賓。（圖／周子娛樂提供）

▲袁漠遙舉辦音樂會，師兄牧森擔任嘉賓。（圖／周子娛樂提供）

而牧森也分享這首歌讓他想起疫情期間一位癌末離世的長輩，表示當時進出醫院都有管制，坦言「我很幸運在她離開的前一晚可以握著她的手，可以看到她，我也很幸運我可以想念她。」現場氛圍以及歌曲的加成，也讓他演出時兩度哽咽。

第一次在這麼多人面前唱歌的牧森表示「這次從練習到表演，讓我想起以前玩樂團的感覺，但那時都是擔任吉他手，這是我第一次在舞台上唱歌，覺得很新奇也很刺激。」坦言「因為距離觀眾比較近，很像認識新朋友的感覺，沒有太多的緊張。與練習的時候相比，應該是表現最好的一次，唱完之後很像一場夢。」

▲袁漠遙舉辦音樂會，師兄牧森擔任嘉賓。（圖／周子娛樂提供）

▲袁漠遙舉辦音樂會，師兄牧森擔任嘉賓。（圖／周子娛樂提供）

為了這次演出，事前牧森與袁漠遙多次練習，牧森透露「她聲音很有共鳴及感染力，也能夠隨時調整細節，幫助我很多。」袁漠遙則表示，師兄唱歌很好聽「看他不管是劇場，還是影視上的演出，我都能感覺到一個真摯和純粹。而正是這首歌曲需要的感覺。」

袁漠遙為影集《花香2》所演唱的片頭曲〈找到你了〉，深受各地粉絲喜愛，也在音樂會現場，讓粉絲一飽耳福，全場大合唱，同門師弟妹林奕嵐、孫麥傑也到場力挺。

▲袁漠遙舉辦音樂會，師兄牧森擔任嘉賓。（圖／周子娛樂提供）

▲袁漠遙舉辦音樂會，同門家人皆到場力挺，左起牧森、袁漠遙、孫麥傑、林奕嵐。（圖／周子娛樂提供）

袁漠遙感動地說「我很開心這首歌被更多人聽見，收到《花香2》試鏡本時，就覺得這首歌很符合小寧對亭亭、亭亭對怡敏。謝謝我在最好的狀態時遇見花香，謝謝自開播以來收到的每個鼓勵訊息，擁有的已經夠多了，何其幸運。」不過也開玩笑地呼籲粉絲，不要在半夜一直留言「找到你了」，我看手機的時候，既覺得好笑心裡又感覺毛毛的。

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