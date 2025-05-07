小孟老師／5月7日星座運勢　水瓶貴人運大爆發

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：職場人氣增加
感情：適合外出約會
財運：買賣藝術獲利
幸運色：艷紫色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：虛心耐心聽教
感情：掌握相處節奏
財運：避免過度借貸
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：工作中獲靈感
感情：感情受到照顧
財運：資金寬裕運作
幸運色：翡翠綠
貴人：水瓶
小人：處女
【土象星座】
工作：擴展新的業務
感情：培養良好溝通
財運：兼差賺取外快
幸運色：深紅色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：獲得專利版權
感情：培養良好溝通
財運：靠才藝獲利多
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：水瓶
工作：獲得成功投資
感情：變動中求姻緣
財運：財務合理支出
幸運色：金黃色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【水象星座】
工作：良好工作表現
感情：改變自我內涵
財運：本業收入增加
幸運色：抹茶色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：凡事親力親為
感情：曖昧指數攀升
財運：迎向豐盛未來
幸運色：香檳色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：虛心檢討改進
感情：感情情緒穩定
財運：儲蓄資金定存
幸運色：金菊色
貴人：處女
小人：魔羯
【火象星座】
工作：意料驚喜發生
感情：親近亮眼異性
財運：商務洽談機會
幸運色：鮮橘色
貴人：魔羯
小人：射手
工作：提升工作效率
感情：戀人攜手扶持
財運：賺取異性錢財
幸運色：淡紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：適合推行計劃
感情：適時提供支持
財運：名利雙收時刻
幸運色：米黃色
貴人：雙子
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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