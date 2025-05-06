小孟老師／5月6日星座運勢　天蠍桃花狂噴！魔羯脫單日

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：適合推新計劃
感情：善解人意好評
財運：動口生財獲利
幸運色：暗紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：信念帶動效益
感情：分享生活喜悅
財運：控管預算支出
幸運色：孔雀綠色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：學習效力提高
感情：曖昧變成相愛
財運：勤儉節約持家
幸運色：象牙色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：承諾得到保證
感情：適合約會之日
財運：財神爺來眷顧
幸運色：三色堇紫色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：事業領導有方
感情：感情溫度昇華
財運：謹慎投資理財
幸運色：灰藍色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：職場領導有方
感情：用心熱情付出
財運：降低日常消費
幸運色：橙紅色
貴人：雙子
小人：天秤
【水象星座】
工作：好的客戶服務
感情：分享生活喜悅
財運：主動勤勞賺錢
幸運色：苔蘚綠色
貴人：射手
小人：處女
工作：良好人際關係
感情：桃花機會增多
財運：嘴甜打動財神
幸運色：中碧藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：工作效率提高
感情：友達昇華愛情
財運：偏財意外獲利
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【火象星座】
工作：可望談成生意
感情：戀愛層次提升
財運：繼續手中投資
幸運色：青瓷綠色
貴人：處女
小人：獅子
工作：解決棘手問題
感情：互相理解對方
財運：偏財運略旺盛
幸運色：褐色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：積極提升技能
感情：創造和諧家庭
財運：積極掌握財富
幸運色：磚紅色
貴人：天秤
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響