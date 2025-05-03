張艾嘉獲義大利終身成就獎！千人觀眾起立鼓掌　感性告白：很慶幸還有電影

記者蕭采薇／綜合報導

金馬影后張艾嘉，在台北時間5月2日凌晨，獲頒第27屆義大利烏迪內遠東國際影展最高榮譽「金桑樹終身成就獎」，藉此表彰她在影壇與文化教育領域超過半世紀的卓越貢獻。謙虛表示從影54年這個獎對她而言是一個很大的鼓勵，並感性表示：「我發現我們如今生活在一個非常瘋狂的世界，在這種混亂的局面下，我覺得我們很慶幸還有『電影』。」

▲張艾嘉獲頒第27屆義大利烏迪內遠東國際影展」最高榮譽「金桑樹終身成就獎」。（圖／烏迪內遠東國際影展提供）

張艾嘉從影展創辦人兼主席莎賓娜（Sabrina Baracetti）和湯瑪斯（Thomas Bertacche）手中接獲金桑樹終身成就獎時，還有電影院可以去。無論你想逃避，還是想哭，想笑，或是想分享情感，至少那兩個小時，我們仍然相信世界是美好的！」語畢全場觀眾熱烈喝采，氣氛溫馨感人。

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義大利烏迪內遠東國際影展是歐洲規模最大的亞洲電影展，為歐洲市場了解亞洲文化與產業脈動的重要展節，張艾嘉主演黃熙作品《女兒的女兒》亦入圍競賽單元在影展放映，引發熱烈討論，張艾嘉以榮獲金桑樹終身成就獎的身分出席，更成為全場注目的焦點，令導演黃熙直呼與有榮焉。

▲張艾嘉獲頒第27屆義大利烏迪內遠東國際影展」最高榮譽「金桑樹終身成就獎」。（圖／烏迪內遠東國際影展提供）

同樣獲頒烏迪內終身成就獎的導演徐克以及擔任其頒獎人的梁家輝都坐在台下觀禮，張艾嘉特地在領獎致詞完致謝在場的徐克導演，而徐克及梁家輝也獻上深深擁抱，暖心祝福張艾嘉，現場報以如雷掌聲。影迷們還可以在影展期間透過觀賞徐克經典作品《上海之夜》4K 修復版，回味張艾嘉精采的歌舞表演。

這趟烏迪內影展之行，觀眾的熱情尤其令張艾嘉印象深刻，她感動地說：「看見電影在歐洲大銀幕上演，一千多個觀眾鼓掌，一切辛苦都值得了！」張艾嘉表示，她很感謝獲得「金桑樹終身成就獎」殊榮，尤其獲獎不是因為年紀大或是在這行做得夠久，而是因為她還在工作。

▲張艾嘉與本屆「金桑樹終身成就獎」另一位得主導演徐克。（圖／烏迪內遠東國際影展提供）



張艾嘉鼓勵大家繼續為了電影而努力，說道：「能在這樣一個支持亞洲電影的地方獲得肯定，是莫大的鼓勵。謝謝烏迪內影展一直以來對台灣、對亞洲電影的支持。」

下半年張艾嘉最新監製的億萬製作華語奇幻愛情電影《他年她日》也即將在秋天與觀眾見面，由「亞洲男神」許光漢與袁澧林領銜主演，並集結新銳導演龔兆平、製作及藝術總監文念中、電影音效大師杜篤之等金獎幕後製作團隊，電影未演先轟動，期待度爆表。