樂天主場日熊霓陪愛犬「約會」 廉世彬抱狗一整天喊幸福

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿於5月2日在主場舉辦溫馨有趣的「愛pet趴」，邀請球迷攜帶毛小孩進場同樂，連樂天女孩們也難得帶自家寵物一同「上班」，為球場增添滿滿療癒氛圍。廉世彬笑說：「第一次看到棒球場來了這麼多小狗，我非常喜歡動物，很開心能一整天都抱着小狗，是非常幸福的一天！」

▲女孩們帶著寵物下班。（圖／樂天桃猿提供）



熊霓與小葳葳（Dora）2日帶著愛犬「高德」與「蛋堡」亮相，互動逗趣又吸睛。熊霓說：「第一次帶狗狗來參加這類活動，牠到處亂跑，我整場都被牠拖著走。」小葳葳也分享，「蛋堡還不到一歲，卻精力旺盛，今天在R區一直讓我追著跑，一轉眼就不見了，不是爬上樓梯就是跑到旁邊，球迷都哈哈大笑，真的是個小皮蛋！」讓她苦笑：「這活動根本是消耗媽咪卡路里，看到別人的狗可以單手抱，我家的根本是重量訓練！」

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▲熊霓與愛犬高德。（圖／樂天桃猿提供）



活動當天也設有寵物趣味競賽，原本志在參加的「高德」，沒想到竟勇奪小組冠軍，讓熊霓感動直呼：「看到牠奔向我那一刻真的超感動，媽媽沒白當！」此外，高德與蛋堡之間的「狗界情侶」關係也成為場邊話題，小葳葳笑說：「原本打算讓他們生小孩，但後來還是決定不要讓高德受苦。他們感情還是非常要好，還會一起穿情侶裝。」

▲小葳葳跟愛犬。（圖／樂天桃猿提供）



熊霓也分享，廉世彬和「高德」在休息室裡互動融洽，「她超喜歡高德，然後高德的英文翻譯會變成GD，所以世彬都會一直喊GD。還邊化妝邊抱牠，畫面真的超級可愛！」



當被問到是否也有飼養寵物？世彬坦言：「在韓國家裡待的時間不多，無法養狗或貓，但我真的很想養，以後一定要養！」目前家中飼養著兩條金魚。這場結合棒球、女孩與毛孩的主題日，不只拉近女孩與球迷距離，也讓現場洋溢溫馨與幸福感。



樂天桃猿將於今明兩日隆重舉辦「Care Bears彩虹趴」，邀請球迷一同感受童趣與繽紛交織的夢幻氛圍。這週末更是「樂天韓籍三本柱」本月唯一一次合體，將帶來最吸睛的應援演出，粉絲絕對不容錯過！