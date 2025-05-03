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歌手合作賽重磅登場！　蕭景鴻（阿弟）、阿沁REAL火力全開

記者葉文正／台北報導

歌唱選秀節目《大學聲Young Voice》進行「歌手合作賽」，蕭景鴻（阿弟）、阿沁REAL、温嵐、梁文音、艾怡良等重量級歌手輪番登場，親自帶領參賽選手同台飆歌，星光熠熠、火花四射！

▲陳子鴻受邀擔任《大學聲》主席，他提醒選手，讓觀眾記住自己，是最重要的一件事。（圖／踢帕娛樂）

▲陳子鴻受邀擔任《大學聲》主席，他提醒選手，讓觀眾記住自己，是最重要的一件事。（圖／踢帕娛樂）

本輪賽制延續節目一貫緊湊刺激的風格，每組由兩位選手與同一位合作歌手共同練習與彩排，最終將由該歌手親自上台進行殘酷「二選一」——選出一位選手合作演出並晉級為守門員，未被選中的選手則當場淘汰。這場比賽對選手而言是極限挑戰，對必須做出抉擇的導師們來說同樣壓力山大，許多歌手導師甚至到最後一刻仍猶豫不決，直呼「真的選不出來！」

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▲陳子鴻受邀擔任《大學聲》主席，他提醒選手，讓觀眾記住自己，是最重要的一件事。（圖／踢帕娛樂）

▲歌手合作賽強勢登場，阿沁REAL(左起)、梁文音、温嵐、艾怡良、蕭景鴻（阿弟）輪番上陣，與大學聲選手們炸翻全場。（圖／踢帕娛樂）

本次擔任導師的梁文音，也曾是《超級星光大道》的選秀選手，這次手握淘汰大權的她回憶起當時參與星光大道時的踢館賽還是心有餘悸，表示自己當時第一次被淘汰就是因為踢館賽，感嘆節目組真的玩不膩踢館賽制，雖然很能同理參賽者們的心情，但她還是俏皮的說:「我還是會認真的淘汰你們，以後的路你們就加油唷!」讓大家瞬間倒抽一口涼氣，但她也隨即補充，其實自己也還在學習的路上，鼓勵選手們放輕鬆、相信自己：「大家都還年輕，不用想太多。」

除了邀請多位實力唱將擔任導師外，節目組更邀來資深音樂製作人陳子鴻擔任《大學聲Young Voice》主席。他笑說這次的任務與導師們正好相反，是「救人」而不是「淘汰人」，因此心情格外輕鬆愉快：「今天不是來壓力測試，是來幫忙的！」

合作賽一觸即發，歌手與選手的夢幻聯手究竟會擦出什麼樣的火花？誰能晉級、誰將止步？敬請鎖定《大學聲Young Voice》，見證新世代歌手的蛻變與高光時刻！

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