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嘎妹悲曝「阿嬤頭七入夢」　靈堂擲硬幣聊2hrs訴思念：祢永遠都在

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎的奶奶「嘎嬤」過世，卻因大堂妹疑發文暗酸他沒在第一時間返鄉奔喪，以及小堂妹「嘎妹」Iris與他疏遠等事，讓家務事被迫搬上檯面，受到外界關注。為此，嘎妹今（3）日在IG發文悼念：「才第一天就已經開始想祢了很想很想。」透露在頭七當晚夢到阿嬤，事後更在靈堂擲硬幣，與阿嬤對話2小時。

▲▼嘎妹。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

▲嘎妹IG發文告別阿嬤。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

嘎妹以「我陪著我的寶貝順利畢業了」為題在IG發文，並透露自己在回到家時發現，阿嬤的味道還在，送給她的百優乳霜也還沒用完，讓她覺得一切好不真實。嘎妹回憶，阿嬤在睡夢中離世，沒有病痛，正如她所願。 她趕回家中，為阿嬤穿上最後一次衣服、鞋子，戴上珍珠項鍊和戒指，「過程中旁邊的人說孫女眼淚不要滴到遺體哦，好像反覆的在提醒我這次是真的要送祢離開了，我忍著眼淚像平常一樣摸著祢的頭髮，牽著祢軟軟的手，最後一次幫祢穿鞋子。」

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▲▼嘎妹。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

▲嘎妹IG寫下想念阿嬤的心情。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

在告別式上，嘎妹選了一張阿嬤燦笑的照片，並為其磨皮、上口紅，修掉她討厭的斑點，讓阿嬤以最美的姿態告別。至於頭七當晚，嘎妹透露自己夢見阿嬤，並透過擲聖杯的方式與她對話，獲得肯定的回應。 她表示，這樣的互動讓她感受到阿嬤的存在，並相信阿嬤會一直陪在她身邊。 她還為阿嬤製作一支影片，回顧她的一生，並將阿嬤曾說過的話分享給大家。

▲▼嘎妹。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

▲嘎妹在告別式上剪了一支片送阿嬤。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

最後，嘎妹提到，送阿嬤離開前的最後一晚，她在靈堂用擲硬幣的方式聊了2個小時，「我還是很吵祢還是跟平常一樣很愛已讀亂回。我知道祢還在，祢永遠都會在！好像必須這樣相信，然後反覆拿著硬幣跟祢確認，不然我可能會瘋掉。才第一天就已經開始想祢了很想很想。」

【嘎妹IG全文】

我陪著我的寶貝順利畢業了

好不真實，回到家躺在祢的床上，祢的味道還在，送祢的百優乳霜也還在，因為捨不得用所以到最後還有兩罐沒用完。

講過幾百次明天我就回去了等我嘿！但這次阿嬤沒有等我就先走了，如阿嬤所願在睡夢中沒有病痛安穩的離開，還好趕回家的時候，我還來得及為祢穿上最後一次衣服，知道祢愛漂亮連珍珠項鍊和戒指都幫祢戴上了！過程中旁邊的人說孫女眼淚不要滴到遺體哦，好像反覆的在提醒我這次是真的要送祢離開了，我忍著眼淚像平常一樣摸著祢的頭髮，牽著祢軟軟的手，最後一次幫祢穿鞋子。

知道祢有偶包選了一張祢笑很開心的照片，幫祢磨皮、上了口紅還修掉祢討厭的斑，買了祢最喜歡的的薏仁湯，我問：明天買芋頭的好嗎？祢給我一個聖杯。頭七的那晚祢來我的夢裡了！我問祢是特別來找我的嗎？祢給我一個聖杯，祢知道我就是那個會糾結最久都放不下的人嗎？祢給我一個聖杯。

在告別式剪了一支影片送給祢，把祢以前和我說過的話告訴所有人，也順便把祢這輩子的照片全部複習一遍，這對我來說很困難，光是要打開祢抽屜裡的相簿就哭不停，我有好好的完成這個工作！好好的把我想要告訴祢的話、祢想要和大家說的話都講完了！還好我們一起製造了很多很多回憶對嗎？

送祢離開前的最後一晚，在靈堂跟祢用擲硬幣的方式聊了兩個小時，我還是很吵祢還是跟平常一樣很愛已讀亂回。我知道祢還在，祢永遠都會在！好像必須這樣相信，然後反覆拿著硬幣跟祢確認，不然我可能會瘋掉。

才第一天就已經開始想祢了很想很想。

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蔡阿嘎, 網紅, YouTuber, 嘎妹

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