ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金賽綸出殯隔天「親父追討5千萬押金」遭傳吸血家人　真相曝光：錢不是她的

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸2月離世，然而自她去世後，韓網盛傳各種她的私事，其中包含許多不實謠言，據傳她去世的隔天就有人向房東要求退還韓幣5千萬押金，如今被證實該事主就是她的爸爸。爸爸誤以為押金是女兒金賽綸所支付，但其實是金賽綸向某教育業主A某所借的錢，因此後來房東把錢還給了A某。

▲曹承衍公司回應了與金賽綸的緋聞。（圖／翻攝自金賽綸、曹承衍IG）

▲韓網瘋傳金賽綸爸爸在她出殯隔天就追討房子押金，但其實是爸爸搞錯了，誤以為押金是女兒付的。（圖／翻攝自金賽綸IG）

據韓媒《MONEY TODAY》報導，金賽綸於2月16日輕生身亡，沒想到，葬禮結束隔2天，2月18日金父就打給房東表示，希望拿回女兒的房子韓幣5千萬（約台幣125萬元）押金，但其實該筆金錢是金賽綸生前向向某教育業主A某所借的錢，她酒駕後賠光了財產，連押金都拿不出來，因此先向A某救急。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金父了解來龍去脈後，表示「理解」，而房東後來也按照正常程序，將5000萬押金還給了A某，只是金父討回房子押金一事，曾遭誤傳是「吸血父母」，房仲業主也向媒體透露，金父確實對於金賽綸租屋的情況不太知情，因此最剛開始遭到金父押金時感到頗為慌張，所幸後來釐清狀況，「金賽綸在那麼經濟艱辛的況狀下，從未拖過月租，邊打工邊繳房租。」

▲金賽綸的家人們低調前往安席地為其進行儀式。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

▲金賽綸已去世3個月。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

金賽綸去世後，正反謠言盛傳，其中包含「吸血家人」的傳聞，如今押金一事算是還原真相。但她與金秀賢的糾葛仍有待釐清，目前金秀賢方面向「阿姨」提告，並追加對於爆料源頭《橫豎研究所》的告訴，民視、刑事訴訟一併用上，金母雖心痛表示「只想要一個道歉，還給女兒名譽」，但雙方紛爭還沒告一段落。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

推薦閱讀

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

銀行廣告正妹「美得像AI」！撞臉子瑜　他巧遇本尊看呆：竟然是真人

銀行廣告正妹「美得像AI」！撞臉子瑜　他巧遇本尊看呆：竟然是真人

唱跳到最後「釦子爆開」bra外露！尷尬畫面全放送 陳詩雅：不敢看

唱跳到最後「釦子爆開」bra外露！尷尬畫面全放送 陳詩雅：不敢看

「遭重輾左眼爆出」鷹眼認了片酬砍半！　親曝未接演《鷹眼2》原因

「遭重輾左眼爆出」鷹眼認了片酬砍半！　親曝未接演《鷹眼2》原因

五月天大巨蛋「32萬張票全賣光」太驚人　最後買票機會曝光！

五月天大巨蛋「32萬張票全賣光」太驚人　最後買票機會曝光！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

銀行廣告正妹「美得像AI」！撞臉子瑜　他巧遇本尊看呆：竟然是真人

唱跳到最後「釦子爆開」bra外露！尷尬畫面全放送 陳詩雅：不敢看

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金賽綸, 金秀賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「豪宅失竊」瘋傳閨蜜張度妍、母偷的！　朴娜勑壓力大脫髮：明明我是受害者
  2. 樂天主場日熊霓陪愛犬「約會」 廉世彬抱狗一整天喊幸福
  3. 9m88許願跟孔劉談戀愛　悲傷到手抖沮喪大哭
  4. 「中學生女神」買房薪水全給媽！出道11年只領零用錢 超狂手搖副業曝
  5. 歌手合作賽重磅登場！　蕭景鴻（阿弟）、阿沁REAL火力全開
  6. 李雅英被沈玉琳當老婆　元配芽芽說話了
  7. 歐陽妮妮幫4月兒辦趴「娜娜主持」私照全被拍！她低胸現身 3姊妹罕合體
  8. Andy老師不藏了！斷開家寧6個月…甜認「有新寶貝」　親揭人生新計劃
  9. 金賽綸出殯隔天「親父追討5千萬押金」遭傳吸血家人　真相曝光：錢不是她的
  10. 白沙屯媽祖急奔「男星沿路送貼布」！香燈腳1舉動太暖：我大錯特錯了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366