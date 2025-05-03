金賽綸出殯隔天「親父追討5千萬押金」遭傳吸血家人　真相曝光：錢不是她的

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸2月離世，然而自她去世後，韓網盛傳各種她的私事，其中包含許多不實謠言，據傳她去世的隔天就有人向房東要求退還韓幣5千萬押金，如今被證實該事主就是她的爸爸。爸爸誤以為押金是女兒金賽綸所支付，但其實是金賽綸向某教育業主A某所借的錢，因此後來房東把錢還給了A某。

▲韓網瘋傳金賽綸爸爸在她出殯隔天就追討房子押金，但其實是爸爸搞錯了，誤以為押金是女兒付的。（圖／翻攝自金賽綸IG）



據韓媒《MONEY TODAY》報導，金賽綸於2月16日輕生身亡，沒想到，葬禮結束隔2天，2月18日金父就打給房東表示，希望拿回女兒的房子韓幣5千萬（約台幣125萬元）押金，但其實該筆金錢是金賽綸生前向向某教育業主A某所借的錢，她酒駕後賠光了財產，連押金都拿不出來，因此先向A某救急。

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金父了解來龍去脈後，表示「理解」，而房東後來也按照正常程序，將5000萬押金還給了A某，只是金父討回房子押金一事，曾遭誤傳是「吸血父母」，房仲業主也向媒體透露，金父確實對於金賽綸租屋的情況不太知情，因此最剛開始遭到金父押金時感到頗為慌張，所幸後來釐清狀況，「金賽綸在那麼經濟艱辛的況狀下，從未拖過月租，邊打工邊繳房租。」

▲金賽綸已去世3個月。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）



金賽綸去世後，正反謠言盛傳，其中包含「吸血家人」的傳聞，如今押金一事算是還原真相。但她與金秀賢的糾葛仍有待釐清，目前金秀賢方面向「阿姨」提告，並追加對於爆料源頭《橫豎研究所》的告訴，民視、刑事訴訟一併用上，金母雖心痛表示「只想要一個道歉，還給女兒名譽」，但雙方紛爭還沒告一段落。

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