坤達病倒越南身體狀況不佳　阿部瑪利亞仆倒沙灘沒人理

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》帶觀眾前進度假勝地：越南胡志明與美奈，展開熱帶陽光與歡樂交織的假期挑戰旅程。節目主持人吳宗憲率領KID、坤達、小隊長Energy團員阿弟（蕭景鴻），以及金鐘獎肯定的實力派演員陳妤、啦啦隊女神畇二，更邀請到好久不見的楊銘威與泱泱，還有首度參與錄影的阿部瑪利亞，共同展開刺激又爆笑的越南任務。

▲畇二(右)爆料坤達(左)有越南達的稱號，是因來越南都輸。（圖／好看娛樂）

節目一開始，憲哥就在海灘上開心宣布：「放輕鬆！這次我們要Chill起來！」一行人也立刻切換度假模式，享受當地迷人風景與美食。然而，在歡樂氛圍中，唯獨坤達難掩愁容，畇二私下爆料：「達哥有『越南達』的稱號，到越南錄影總是慘輸收場。」這次魔咒是否再度發威，引起眾人熱烈討論。

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▲畇二(右)與陳妤。（圖／好看娛樂）

果不其然，坤達錄影時意外連連，不僅在轉圈關卡中重心不穩摔倒在海灘，闖關時頭上的寶物也慘遭射落。反觀隊友們則表現亮眼，阿弟在「槍戰」橋段火力全開毫不手軟，畇二更展現超強反應力與機智答題，為隊伍爭光。

▲憲哥(中)被嫌棄用嘴巴說的才上。（圖／好看娛樂）

首次參與《玩很大》的阿部瑪利亞，也在「轉圈圈」挑戰中意外摔倒，讓先前信誓旦旦稱她「跳芭蕾出身、平衡感超好」的隊友們瞬間打臉，笑聲不斷。楊銘威則在面對「熱咖啡挑戰」時大喊燙口，直呼：「這是整人節目吧！」KID則在一旁無情催促：「趕快喝！不要講話啦。」

錄影過程中，坤達身體狀況不佳，稍作休息打點滴補充體力。此時，身為關主的憲哥臨危受命頂替上場，卻因遊戲關卡難度不高，被KID吐槽：「這種靠嘴的比賽你才願意參加！」憲哥更在闖關時被質疑小動作，引發現場爆笑不斷，眾人齊聲喊話「太不公平啦！」。