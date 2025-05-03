ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

坤達病倒越南身體狀況不佳　阿部瑪利亞仆倒沙灘沒人理

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》帶觀眾前進度假勝地：越南胡志明與美奈，展開熱帶陽光與歡樂交織的假期挑戰旅程。節目主持人吳宗憲率領KID、坤達、小隊長Energy團員阿弟（蕭景鴻），以及金鐘獎肯定的實力派演員陳妤、啦啦隊女神畇二，更邀請到好久不見的楊銘威與泱泱，還有首度參與錄影的阿部瑪利亞，共同展開刺激又爆笑的越南任務。

▲畇二爆料坤達(左)有越南達的稱號來越南都輸。（圖／好看娛樂）

▲畇二(右)爆料坤達(左)有越南達的稱號，是因來越南都輸。（圖／好看娛樂）

節目一開始，憲哥就在海灘上開心宣布：「放輕鬆！這次我們要Chill起來！」一行人也立刻切換度假模式，享受當地迷人風景與美食。然而，在歡樂氛圍中，唯獨坤達難掩愁容，畇二私下爆料：「達哥有『越南達』的稱號，到越南錄影總是慘輸收場。」這次魔咒是否再度發威，引起眾人熱烈討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲畇二爆料坤達(左)有越南達的稱號來越南都輸。（圖／好看娛樂）

▲畇二(右)與陳妤。（圖／好看娛樂）

果不其然，坤達錄影時意外連連，不僅在轉圈關卡中重心不穩摔倒在海灘，闖關時頭上的寶物也慘遭射落。反觀隊友們則表現亮眼，阿弟在「槍戰」橋段火力全開毫不手軟，畇二更展現超強反應力與機智答題，為隊伍爭光。

▲畇二爆料坤達(左)有越南達的稱號來越南都輸。（圖／好看娛樂）

▲憲哥(中)被嫌棄用嘴巴說的才上。（圖／好看娛樂）

首次參與《玩很大》的阿部瑪利亞，也在「轉圈圈」挑戰中意外摔倒，讓先前信誓旦旦稱她「跳芭蕾出身、平衡感超好」的隊友們瞬間打臉，笑聲不斷。楊銘威則在面對「熱咖啡挑戰」時大喊燙口，直呼：「這是整人節目吧！」KID則在一旁無情催促：「趕快喝！不要講話啦。」

錄影過程中，坤達身體狀況不佳，稍作休息打點滴補充體力。此時，身為關主的憲哥臨危受命頂替上場，卻因遊戲關卡難度不高，被KID吐槽：「這種靠嘴的比賽你才願意參加！」憲哥更在闖關時被質疑小動作，引發現場爆笑不斷，眾人齊聲喊話「太不公平啦！」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

推薦閱讀

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

銀行廣告正妹「美得像AI」！撞臉子瑜　他巧遇本尊看呆：竟然是真人

銀行廣告正妹「美得像AI」！撞臉子瑜　他巧遇本尊看呆：竟然是真人

唱跳到最後「釦子爆開」bra外露！尷尬畫面全放送 陳詩雅：不敢看

唱跳到最後「釦子爆開」bra外露！尷尬畫面全放送 陳詩雅：不敢看

「遭重輾左眼爆出」鷹眼認了片酬砍半！　親曝未接演《鷹眼2》原因

「遭重輾左眼爆出」鷹眼認了片酬砍半！　親曝未接演《鷹眼2》原因

五月天大巨蛋「32萬張票全賣光」太驚人　最後買票機會曝光！

五月天大巨蛋「32萬張票全賣光」太驚人　最後買票機會曝光！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

銀行廣告正妹「美得像AI」！撞臉子瑜　他巧遇本尊看呆：竟然是真人

唱跳到最後「釦子爆開」bra外露！尷尬畫面全放送 陳詩雅：不敢看

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

坤達

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂天主場日熊霓陪愛犬「約會」 廉世彬抱狗一整天喊幸福
  2. 9m88許願跟孔劉談戀愛　悲傷到手抖沮喪大哭
  3. 「中學生女神」買房薪水全給媽！出道11年只領零用錢 超狂手搖副業曝
  4. 歌手合作賽重磅登場！　蕭景鴻（阿弟）、阿沁REAL火力全開
  5. 李雅英被沈玉琳當老婆　元配芽芽說話了
  6. 歐陽妮妮幫4月兒辦趴「娜娜主持」私照全被拍！她低胸現身 3姊妹罕合體
  7. Andy老師不藏了！斷開家寧6個月…甜認「有新寶貝」　親揭人生新計劃
  8. 金賽綸出殯隔天「親父追討5千萬押金」遭傳吸血家人　真相曝光：錢不是她的
  9. 白沙屯媽祖急奔「男星沿路送貼布」！香燈腳1舉動太暖：我大錯特錯了
  10. 嘎嬤離世「蔡阿嘎沒哭」！告別式圓滿結束　2原因微笑送別：我們改天見

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366