記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員兼畫家鄭恩惠曾出演《我們的藍調時光》，她在劇中飾演韓志旼雙胞胎姊姊，也是韓劇首位唐氏綜合症演員，真誠的演技打動觀眾。她日前宣布人生大事，3日下午5點（台灣時間16點）即將舉辦婚禮，飾演她「妹妹」的演員韓志旼也會到，婚禮請帖也隨之曝光，她感性告白表示「以為結婚是不能實現的夢想，但我們命中註定般地相遇了」，連喜帖都有洋蔥。

▲鄭恩惠3日下午將在楊平郡舉辦婚禮。（圖／翻攝自鄭恩惠IG）



鄭恩惠3日將在楊平郡舉辦婚禮，韓媒曝光她喜帖上的文字，透露出即將出嫁感性又激動的心情，「原本以為結婚不能實現的夢想，但我們命中注定般地相遇了，很開心，我不想錯過，兩人齊力同心會緊緊地牽在一起，想要走一輩子，鄭恩惠與趙英男約定永恆的愛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「妹妹」韓志旼也會出席婚禮現場。（圖／翻攝自鄭恩惠IG）



據報導，鄭恩惠與「妹妹」韓志旼透過戲劇《我們的藍調時光》結下良緣，兩人3年來維持聯繫，她即將迎來人生大事，韓志旼也將會到場給予祝福。此外，鄭恩惠身邊的好友、同事們也都會參加典禮。

▲鄭恩惠喜帖寫著「以為結婚是不能實現的夢想，我們命中註定般相遇了」。（圖／翻攝自鄭恩惠IG）



不僅如此，鄭恩惠舉辦婚禮之處，就是她的紀錄片電影《你的臉龐》曾經出現的楊平郡河流超市（River Market）。過去，鄭恩惠在2月對外公開認愛男友趙英男，她曾表示：「有英男哥哥陪在我身邊很可靠，他很體貼我，給我幫助，我想跟英男哥哥甜甜蜜蜜、幸福地生活下去。」