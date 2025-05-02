《魔鬼計謀》徐東珠180cm帥老公正臉曝光！二婚放閃喊：找到了愛

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名美女律師徐東珠因2023年參加綜藝《魔鬼的計謀》打開知名度，她畢業於麻省理工學院數學系，同時也是星二代，爸媽為諧星徐世源、女星徐貞姬。曾有一段婚姻的她，2024年證實將與圈外老公結婚，如今隔了近一年的時間，她宣布於6月29日與未婚夫步入婚姻殿堂，婚禮地點則位於京畿道城南。

▲徐東珠因《魔鬼的計謀》打開在台灣的知名度。（圖／翻攝自徐東珠Instagram）

徐東珠近日在個人社群帳號上公開了一組婚紗照，並附上文字「找到了我的愛。Finally found you」，首次曝光了未婚夫的真面目，引發廣泛關注。根據韓媒報導，徐東珠的未婚夫為演藝圈從業人員，身高超過180公分，外型俊朗，目前擔任知名主持人張成圭經紀公司的董事。兩人相識於朋友聚會，起初以姐弟相稱，後擦出愛火，交往後決定攜手共度人生。​

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▲徐東珠公開未婚夫真面目。（圖／翻攝自徐東珠Instagram）

婚禮當天將由聲優南道亨擔任司儀，歌手Fromm獻唱祝歌。徐東珠是已故藝人徐世源與藝人徐貞熙的女兒，曾在美國擔任律師，目前已經回到南韓從事律師與主持工作。她的第一段婚姻開始於2010年，與哈佛大學畢業的韓裔美國人結婚，後於2014年離婚。​