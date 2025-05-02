爆偷吃永野芽郁！田中圭躲8天「在付費網站」道歉：太輕率遭誤解

記者劉宛欣／綜合報導

日本人氣女星永野芽郁先前遭爆出與大15歲的已婚男演員田中圭疑似不倫，甚至流出牽手合照，此外她還傳與韓星金武俊熱戀，事後3人分別透過經紀公司否認有親密關係。永野芽郁29日深夜0時，在自己主持的廣播節目道歉，稱自己行為過度輕率才被誤會，又時隔3日，田中圭2日透過付費網站向粉絲致歉。

▲田中圭透過付費網站向粉絲致歉。（圖／翻攝自X）

《週刊文春》4月24日曝光了田中圭與永野芽郁的不倫緋聞，田中圭2日於付費網站上，首次針對此次風波表示歉意。付費部落格中，他懺悔表示：「對於讓粉絲因報導不愉快、擔心，深感抱歉。」並且堅持否認兩人關係，聲稱「愉快的朋友聚會過頭，導致誤解的輕率行動，深刻反省」，意指兩人只是沒拿捏好朋友界線。

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▲永野芽郁此前已透過節目公開致歉。（圖／翻攝自永野芽郁Instagram）

此前，永野芽郁29日在節目上表示，「關於最近某週刊報導引發的騷動，我深感抱歉，這讓一直以來支持我的聽眾朋友們、粉絲們，以及與我共事的相關人士，都非常擔心和困擾，真的非常抱歉。」並補充「我對自己輕率的行為導致誤解，深感懊悔。未來我會保持自律，確保這樣的事情不再發生。再次向大家道歉。」承諾會努力恢復大眾的信任。