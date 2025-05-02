ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉雨柔懷孕快7個月「寶寶大得誇張」！錄影一現身…全場震驚：好巨喔

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔後，如今已懷有將近7個月的身孕，不只被醫生說小寶寶「大得誇張」，錄《小姐不熙娣》的時候，同場嘉賓看了也不禁直呼：「好～巨～喔！」

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔一現身錄影都被說「好～巨～喔」。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔透露這段期間「每天都很開心」，雖挺著孕肚，但依舊活力滿滿，「每天活蹦亂跳、健步如飛。」她也透露女兒開始出現各種明顯胎動，「只是可不可以別在媽媽開車的時候調皮？最近時常車開著開著，突然大叫一聲（鄰座的爸爸都會被嚇到）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔懷孕將滿7個月。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

談到產檢進度，劉雨柔坦言「只剩下喝糖水」最後一項檢查了。雖然已進入倒數階段，她坦言心情既期待又有點不捨，「已經習慣挺著妳到處走，也習慣了妳在媽媽身體裡的心跳，好像只有妳在肚子裡面，才完全屬於媽媽一個人。」

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔進入孕期倒數。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔同時開心提到，醫生稱讚她體重控制得非常標準，而小花生「很會攝取營養」，女兒發育得十分健全，「醫生阿伯有說會很大一隻」，讓她越來越期待見到女兒的那一天，「妳到底像爸爸還是像媽媽？好想看妳的大正面。」

劉雨柔IG全文：

小花生在我肚子裡即將7個月

回顧這些日子
我每天都很開心、很快樂
每天活蹦亂跳、健步如飛

我們家小公主這陣子開始明顯胎動
是錄影可以明顯拍到肚皮在動的那種
踢啊、打啊、翻滾啊～
媽媽也差不多抓到，如何可以使她興奮
只是可不可以別在媽媽開車的時候調皮
最近時常車開著開著，突然大叫一聲
（鄰座的爸爸都會被嚇到）

開心的紀錄著一天天長大的小HaYa
接下來就只剩下喝糖水了 #妊娠糖尿
做完最後一項檢查
就是等待著小花生來到這個世界上

講到這突然有點捨不得
捨不得妳離開媽媽的身體
已經習慣挺著妳到處走
也習慣了妳在媽媽身體裡的心跳
好像只有妳在肚子裡面，才完全屬於媽媽一個人
但是～又好想趕快跟妳見面

#小花生 #花生蛇麼事 #新手媽媽紀錄 #孕期
#醫生說媽媽體重很標準 #小花生很會攝取營養
#只是花生大的誇張 #醫生阿伯有說會很大一隻
#你到底像爸爸還是像媽媽 #好想看妳的大正面

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【猜模型價格】聽到價格後的姐姐情緒就像坐雲霄飛車XD

推薦閱讀

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

升息有感！罔腰曝900萬房貸明細　月繳3.9萬「利息可以租房租到死」

升息有感！罔腰曝900萬房貸明細　月繳3.9萬「利息可以租房租到死」

大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

蕾菈赴健美賽遭疑「身材整出來的」！　還原真相預告：下月測試做腹肌

蕾菈赴健美賽遭疑「身材整出來的」！　還原真相預告：下月測試做腹肌

小刀備戰世壯運倒數「驚爆受傷」！　連醫生都建議棄賽…傷勢曝光

小刀備戰世壯運倒數「驚爆受傷」！　連醫生都建議棄賽…傷勢曝光

吳申梅太瘋「日本便利商店狂掃這1物」！　「一次6杯」買到停不下來

吳申梅太瘋「日本便利商店狂掃這1物」！　「一次6杯」買到停不下來

張清芳上胡瓜YT爆偶像劇秘辛！「仔仔遲到2小時找不到人」她不拍了

張清芳上胡瓜YT爆偶像劇秘辛！「仔仔遲到2小時找不到人」她不拍了

白沙屯媽祖起駕「男星開粉紅車超跑現蹤」！斜槓開計程車：到處營業

白沙屯媽祖起駕「男星開粉紅車超跑現蹤」！斜槓開計程車：到處營業

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

升息有感！罔腰曝900萬房貸明細　月繳3.9萬「利息可以租房租到死」

大牙求助精神科…確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

(G)I-DLE續約後宣布改名！　「全新團名i-dle」新身份意義曝光　

瑤瑤穿貼身T「胸部會動」男友火大下最後通牒！起床見震驚一幕：神經病

沒挺詹姆士！張天霖心疼揭「王鈞、丘秀珠暖舉」：善良不該被傷害

蕾菈赴健美賽遭疑「身材整出來的」！　還原真相預告：下月測試做腹肌

小刀備戰世壯運倒數「驚爆受傷」！　連醫生都建議棄賽…傷勢曝光

吳申梅太瘋「日本便利商店狂掃這1物」！　「一次6杯」買到停不下來

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉雨柔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台鋼啦啦隊「飛美應援出狀況」！林浠行李卡西雅圖 孫協志妻天使球場丟護照
  2. 胡瓜爆料片講到香港首富！　台製作人「賣龍椅給李嘉誠」天價入袋
  3. 網友激推必看超催淚母親節微電影！OLAY《未說出口的話》五天破百萬觀看：把愛說出口
  4. 落日飛車「遲到20mins」登大陸音樂節！原因曝 趙露思唱2首被迫下台
  5. 展榮展瑞兄弟淚崩攝影棚　十億傳奇離婚爸媽看新聞才知道
  6. 快訊／易烊千璽時隔8年再度來台！　「純元皇后」蔣勤勤同行會影迷
  7. 劉畊宏店家錄節目竟「趕客強制清場」！道歉態度遭嫌…抖音掉粉900萬
  8. 劉雨柔懷孕快7個月「寶寶大得誇張」！錄影一現身…全場震驚：好巨喔
  9. 訪問／ASTRO「召回ROCKY」完整體開唱　退團2年仍有聯絡：這是必須的事
  10. 獨家／龍龍曾陷低潮轉念！喜劇圈痛失2演員「感慨發聲」　揭權樂私下暖舉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366