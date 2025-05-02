劉雨柔懷孕快7個月「寶寶大得誇張」！錄影一現身…全場震驚：好巨喔

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔後，如今已懷有將近7個月的身孕，不只被醫生說小寶寶「大得誇張」，錄《小姐不熙娣》的時候，同場嘉賓看了也不禁直呼：「好～巨～喔！」

▲劉雨柔一現身錄影都被說「好～巨～喔」。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔透露這段期間「每天都很開心」，雖挺著孕肚，但依舊活力滿滿，「每天活蹦亂跳、健步如飛。」她也透露女兒開始出現各種明顯胎動，「只是可不可以別在媽媽開車的時候調皮？最近時常車開著開著，突然大叫一聲（鄰座的爸爸都會被嚇到）。」

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▲劉雨柔懷孕將滿7個月。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



談到產檢進度，劉雨柔坦言「只剩下喝糖水」最後一項檢查了。雖然已進入倒數階段，她坦言心情既期待又有點不捨，「已經習慣挺著妳到處走，也習慣了妳在媽媽身體裡的心跳，好像只有妳在肚子裡面，才完全屬於媽媽一個人。」

▲劉雨柔進入孕期倒數。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔同時開心提到，醫生稱讚她體重控制得非常標準，而小花生「很會攝取營養」，女兒發育得十分健全，「醫生阿伯有說會很大一隻」，讓她越來越期待見到女兒的那一天，「妳到底像爸爸還是像媽媽？好想看妳的大正面。」

劉雨柔IG全文：



小花生在我肚子裡即將7個月

回顧這些日子

我每天都很開心、很快樂

每天活蹦亂跳、健步如飛

我們家小公主這陣子開始明顯胎動

是錄影可以明顯拍到肚皮在動的那種

踢啊、打啊、翻滾啊～

媽媽也差不多抓到，如何可以使她興奮

只是可不可以別在媽媽開車的時候調皮

最近時常車開著開著，突然大叫一聲

（鄰座的爸爸都會被嚇到）

開心的紀錄著一天天長大的小HaYa

接下來就只剩下喝糖水了 #妊娠糖尿

做完最後一項檢查

就是等待著小花生來到這個世界上

講到這突然有點捨不得

捨不得妳離開媽媽的身體

已經習慣挺著妳到處走

也習慣了妳在媽媽身體裡的心跳

好像只有妳在肚子裡面，才完全屬於媽媽一個人

但是～又好想趕快跟妳見面

#小花生 #花生蛇麼事 #新手媽媽紀錄 #孕期

#醫生說媽媽體重很標準 #小花生很會攝取營養

#只是花生大的誇張 #醫生阿伯有說會很大一隻

#你到底像爸爸還是像媽媽 #好想看妳的大正面