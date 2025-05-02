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睽違6年合體...頑童MJ116卻驚曝「退休生活」　瘦子爆：長輩很會玩

記者蔡琛儀／台北報導

睽違六年後再合體，頑童MJ116推出新專輯《OGS》，專輯同名主打單曲〈OGS〉猶如江湖敬語，同時默默向那些在公園裡嗑瓜子、罵新聞、帶音響騎單車的人們致敬。開場那句「Chill like a OGS（San）」音似「歐吉桑」是雙關，更是對現下生活的寫照與未來的憧憬，「老了也要帥、也要酷、還要有風格，OG也可以 very chill！」

▲▼頑童MJ116〈OGS〉。（圖／本色音樂提供）

▲頑童MJ116〈OGS〉。（圖／本色音樂提供）

說到退休後的生活，大淵笑說自己現在已經是「公園幫」的一員，會帶小孩去放電，也默默觀察河堤大哥們的日常規則，研究怎麼晉升成公園OG，「騎腳踏車放音樂其實蠻害羞的，但又可以展現自己的音樂品味，蠻酷的啦！」小春則想像著未來：「打點小工，喝點小酒，唬爛聊當年，人生就該這樣單純快活！」如果哪天真的不能打棒球了，就改去打壘球，更笑稱自己應該會變成那種明明喝醉了卻死不回家，講話一直重複沒重點，但就是不想散場的「老番癲」。

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至於瘦子，「我就想到處潛水、旅遊」他還補充那天在河濱公園拍MV時超有感：「現在的長輩們真的很會玩欸，現場有好幾台KTV，涼亭也超熱鬧。別說以後，我現在就很想去那邊加入了。」

▲▼頑童MJ116〈OGS〉。（圖／本色音樂提供）

▲頑童MJ116。（圖／本色音樂提供）

瘦子、大淵在MV中都戴上了饒舌歌手必備單品金飾，由於最近金價飆漲，被工作夥伴虧說：「身上的金項鍊價值快要可以拍一支MV了。」新歌MV到了頑童三人都愛的河濱公園取景拍攝，搶先觀摩實習退休生活的模樣，躺在樹蔭下拍攝按摩場景的小春笑說：「不相信有OGS會在這裡按摩。」大淵則是太投入拍攝，沒注意到一旁的樹木，直接被樹枝插到頭，敬業的他帶傷繼續拍攝。

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