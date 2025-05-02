八點檔女星徐千京深夜出車禍！「車頭全毀氣囊爆開」公司回應傷況

記者葉文正、陳芊秀／台北報導

8點檔女星徐千京驚傳發生車禍！她昨日（1）在限動PO出車禍現場照，當時車頭嚴重變形，安全氣囊全爆開，相當驚險。幸運的是她本人僅有肌肉輕傷，坦言「真的很幸運」，經紀公司2日也公開回應。

▲徐千京深夜出車禍，車頭全毀安全氣囊爆開。（圖／翻攝自IG）

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照片中的車輛，前端幾乎全毀，足見撞擊力道之強。徐千京感謝大家關心，並強調目前人無大礙，只有肌肉受傷，直說自己真的很幸運。她所屬鳳凰藝能經紀公司表示，「接獲藝人徐千京昨天深夜行車意外消息，第一時間關心藝人身體狀態，所幸經送急診診斷，僅受到輕微外傷，健康並無大礙，隨即返家休息，並不會影響八點檔《好運來》的演出，徐千京今天正在外景工作中，感謝大家的關心。徐千京自己也表示人沒事，以後開車會更加小心」。

該起車禍發生在新北市板橋區，根據警方調查，徐千京駕車沿著文化路一段行駛，左轉準備進入巷內時，對向直行的轎車閃避不及遭攔腰撞上，兩人僅受輕傷，酒測未發現有酒駕情況。由於她為左轉車輛，依規定必須禮讓直行車，將依道路交通處罰條例第48條，對徐女開出600元至1800元罰單，海山分局呼籲，用路人行經路口時，務必減速慢行並遵守交通規則，隨時注意車前狀況，以保障自身及他人行車安全。