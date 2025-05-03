《比天堂還美麗》金惠子7個小故事！出身富裕家庭、演技太強的得獎高手

▲《比天堂還美麗》由金惠子、孫錫久主演。（圖／取自jtbcdrama IG，下同）

圖文／CTWANT

84歲的韓國影后金惠子是韓國演藝圈中獲所有人尊敬的資深演員，近期因《比天堂還美麗》成為話題，也有一說是拍完這部就退休，金惠子的一生可以說是都奉獻給了演戲，來看看關於這位「國民媽媽」的小故事。

《比天堂還美麗》金惠子小故事：演技太強的得獎高手

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金惠子憑藉特有的可愛、悽婉而又爆發性的演技，贏得了國民的喜愛也有「國民媽媽」封號。自百想藝術大獎於1979年起創立電視部門大獎後，她是每逢九結尾的年份（1999年除外）皆為最高榮譽的大獎得主。2009年主演的電影《非常母親》也讓金惠子被世界各地觀眾所認識。

《比天堂還美麗》金惠子小故事：代表作品超多而且很經典

將其一生都奉獻給演藝事業的金惠子最備受討論的韓劇包括《媽媽發怒了》、《住在清潭洞》、《Dear My Friends》、《耀眼》、《我們的藍調時光》，金惠子演戲非常細膩又真摯，讓你看劇時根本不覺得是在演，而是真的像是生活中周遭的奶奶一樣愛碎碎念又溫暖，2025年這部《比天堂還美麗》也被說是金惠子引退之作，網友看好能以「李海淑」角色再次奪得韓國百想視后大獎。

《比天堂還美麗》金惠子小故事：出生在富裕之家的千金小姐

金惠子的爸爸是留美經濟博士，在當時的年代要到美國留學並完成博士學業真的是超級厲害那種大人物，因為父親的工作關係所以金惠子自小就受到良好的教育並深受藝術薰陶，在她想要往演藝事業發展時，父親也全力支持沒有覺得金惠子也要跟著自己的步伐，在父親的支持下金惠子更確信了自己的演藝之路。金惠子在梨花女子大學期間參加KBS演員徵選，後選擇放棄學業成為演員。

《比天堂還美麗》金惠子小故事：跟丈夫超級恩愛

金惠子跟丈夫超恩愛被說是《比天堂還美麗》真實版，金惠子的丈夫十分疼愛她，有一段時間金惠子暫停演藝事業待在家裡照顧孩子，但丈夫看著每天發呆、悶悶不樂的金惠子，就一直鼓勵著她繼續演戲吧！我們也才有後面那麼多金惠子精彩的作品可以看啊！金惠子也曾提到丈夫是個很善良的人，如果自己說想吃什麼，丈夫就真的會跑去買回來給她吃，在過世前也還在擔心金惠子如果失去自己可能沒辦法好好生活，作客《劉QUIZ》節目時金惠子提到丈夫也忍不住掉淚並說「如果沒有丈夫我就沒辦法成為真正的演員，也沒有辦法感受家庭的溫馨與幸福。」

《比天堂還美麗》金惠子小故事：深愛演戲卻對孩子感到抱歉

金惠子年輕時就是電影迷，對於演戲十分熱愛，這也導致只要收到劇本就會躲在房間鑽研，兒子長大的時候對他說「當你在看劇本時，我就像不存在一樣」，身為母親的金惠子對兒子感到很歉疚，但也變得更加認真演戲，至少要讓兒子聽到別人稱讚「你的媽媽演技真好！」

《比天堂還美麗》金惠子小故事：人美心更美的最佳代表

金惠子曾擔任世界展望會親善大使，因為造訪非洲後太震撼，回家還會一直夢到當地的孩童，所以更努力於慈善關懷，還曾與韓國連鎖超商推出「惠子便當」，但因為不希望便當價格太高所以自降酬勞，金惠子對於弱勢群體十分關注並付出行動，展現了她的社會責任感。

《比天堂還美麗》金惠子小故事：能夠演戲真的很感謝，會演到不能演為止

金惠子提到自己最害怕的事情就是台詞背不起來的時候，那時候就沒有辦法再演戲了，不過對人生能夠持續演戲已經非常感謝，她也提到自己真的很喜歡《比天堂還美麗》，希望能讓每個觀眾感覺到她用盡全力在演出這個角色。

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