ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《比天堂還美麗》金惠子7個小故事！出身富裕家庭、演技太強的得獎高手

《比天堂還美麗》金惠子7個小故事！「演技不是職業，是我的一切」出身富裕家庭，為熱愛的演戲事業決定休學

▲《比天堂還美麗》由金惠子、孫錫久主演。（圖／取自jtbcdrama IG，下同）

圖文／CTWANT

84歲的韓國影后金惠子是韓國演藝圈中獲所有人尊敬的資深演員，近期因《比天堂還美麗》成為話題，也有一說是拍完這部就退休，金惠子的一生可以說是都奉獻給了演戲，來看看關於這位「國民媽媽」的小故事。

《比天堂還美麗》金惠子小故事：演技太強的得獎高手

[廣告]請繼續往下閱讀...

金惠子憑藉特有的可愛、悽婉而又爆發性的演技，贏得了國民的喜愛也有「國民媽媽」封號。自百想藝術大獎於1979年起創立電視部門大獎後，她是每逢九結尾的年份（1999年除外）皆為最高榮譽的大獎得主。2009年主演的電影《非常母親》也讓金惠子被世界各地觀眾所認識。

《比天堂還美麗》金惠子小故事：代表作品超多而且很經典

將其一生都奉獻給演藝事業的金惠子最備受討論的韓劇包括《媽媽發怒了》、《住在清潭洞》、《Dear My Friends》、《耀眼》、《我們的藍調時光》，金惠子演戲非常細膩又真摯，讓你看劇時根本不覺得是在演，而是真的像是生活中周遭的奶奶一樣愛碎碎念又溫暖，2025年這部《比天堂還美麗》也被說是金惠子引退之作，網友看好能以「李海淑」角色再次奪得韓國百想視后大獎。

《比天堂還美麗》金惠子7個小故事！「演技不是職業，是我的一切」出身富裕家庭，為熱愛的演戲事業決定休學

《比天堂還美麗》金惠子小故事：出生在富裕之家的千金小姐

金惠子的爸爸是留美經濟博士，在當時的年代要到美國留學並完成博士學業真的是超級厲害那種大人物，因為父親的工作關係所以金惠子自小就受到良好的教育並深受藝術薰陶，在她想要往演藝事業發展時，父親也全力支持沒有覺得金惠子也要跟著自己的步伐，在父親的支持下金惠子更確信了自己的演藝之路。金惠子在梨花女子大學期間參加KBS演員徵選，後選擇放棄學業成為演員。

《比天堂還美麗》金惠子7個小故事！「演技不是職業，是我的一切」出身富裕家庭，為熱愛的演戲事業決定休學

《比天堂還美麗》金惠子小故事：跟丈夫超級恩愛

金惠子跟丈夫超恩愛被說是《比天堂還美麗》真實版，金惠子的丈夫十分疼愛她，有一段時間金惠子暫停演藝事業待在家裡照顧孩子，但丈夫看著每天發呆、悶悶不樂的金惠子，就一直鼓勵著她繼續演戲吧！我們也才有後面那麼多金惠子精彩的作品可以看啊！金惠子也曾提到丈夫是個很善良的人，如果自己說想吃什麼，丈夫就真的會跑去買回來給她吃，在過世前也還在擔心金惠子如果失去自己可能沒辦法好好生活，作客《劉QUIZ》節目時金惠子提到丈夫也忍不住掉淚並說「如果沒有丈夫我就沒辦法成為真正的演員，也沒有辦法感受家庭的溫馨與幸福。」

《比天堂還美麗》金惠子7個小故事！「演技不是職業，是我的一切」出身富裕家庭，為熱愛的演戲事業決定休學

《比天堂還美麗》金惠子小故事：深愛演戲卻對孩子感到抱歉

金惠子年輕時就是電影迷，對於演戲十分熱愛，這也導致只要收到劇本就會躲在房間鑽研，兒子長大的時候對他說「當你在看劇本時，我就像不存在一樣」，身為母親的金惠子對兒子感到很歉疚，但也變得更加認真演戲，至少要讓兒子聽到別人稱讚「你的媽媽演技真好！」

《比天堂還美麗》金惠子7個小故事！「演技不是職業，是我的一切」出身富裕家庭，為熱愛的演戲事業決定休學

《比天堂還美麗》金惠子小故事：人美心更美的最佳代表

金惠子曾擔任世界展望會親善大使，因為造訪非洲後太震撼，回家還會一直夢到當地的孩童，所以更努力於慈善關懷，還曾與韓國連鎖超商推出「惠子便當」，但因為不希望便當價格太高所以自降酬勞，金惠子對於弱勢群體十分關注並付出行動，展現了她的社會責任感。

《比天堂還美麗》金惠子7個小故事！「演技不是職業，是我的一切」出身富裕家庭，為熱愛的演戲事業決定休學

《比天堂還美麗》金惠子小故事：能夠演戲真的很感謝，會演到不能演為止

金惠子提到自己最害怕的事情就是台詞背不起來的時候，那時候就沒有辦法再演戲了，不過對人生能夠持續演戲已經非常感謝，她也提到自己真的很喜歡《比天堂還美麗》，希望能讓每個觀眾感覺到她用盡全力在演出這個角色。

《比天堂還美麗》金惠子7個小故事！「演技不是職業，是我的一切」出身富裕家庭，為熱愛的演戲事業決定休學

延伸閱讀
遭婆婆當面批評「快離婚」　她1招反制網超解氣：帥啦
發現老公遺囑…人妻心寒「沒有我」：連大姑女兒都有份　網教1招保權利
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【泰格與雪兒】被直男打敗

推薦閱讀

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

銀行廣告正妹「美得像AI」！撞臉子瑜　他巧遇本尊看呆：竟然是真人

銀行廣告正妹「美得像AI」！撞臉子瑜　他巧遇本尊看呆：竟然是真人

唱跳到最後「釦子爆開」bra外露！尷尬畫面全放送 陳詩雅：不敢看

唱跳到最後「釦子爆開」bra外露！尷尬畫面全放送 陳詩雅：不敢看

「遭重輾左眼爆出」鷹眼認了片酬砍半！　親曝未接演《鷹眼2》原因

「遭重輾左眼爆出」鷹眼認了片酬砍半！　親曝未接演《鷹眼2》原因

五月天大巨蛋「32萬張票全賣光」太驚人　最後買票機會曝光！

五月天大巨蛋「32萬張票全賣光」太驚人　最後買票機會曝光！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」　男女團大混戰內幕爆出

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光！尷尬認了：NuBra掉地上

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了「尪拿全家護照衝下樓」急避難 結局超反轉

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

老婆每月偷刷3萬！《棒棒堂》Terry震怒：給我腦袋放清楚 對質真相曝

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

銀行廣告正妹「美得像AI」！撞臉子瑜　他巧遇本尊看呆：竟然是真人

唱跳到最後「釦子爆開」bra外露！尷尬畫面全放送 陳詩雅：不敢看

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王, 比天堂還美麗, 金惠子

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂天主場日熊霓陪愛犬「約會」 廉世彬抱狗一整天喊幸福
  2. 9m88許願跟孔劉談戀愛　悲傷到手抖沮喪大哭
  3. 「中學生女神」買房薪水全給媽！出道11年只領零用錢 超狂手搖副業曝
  4. 歌手合作賽重磅登場！　蕭景鴻（阿弟）、阿沁REAL火力全開
  5. 李雅英被沈玉琳當老婆　元配芽芽說話了
  6. 歐陽妮妮幫4月兒辦趴「娜娜主持」私照全被拍！她低胸現身 3姊妹罕合體
  7. Andy老師不藏了！斷開家寧6個月…甜認「有新寶貝」　親揭人生新計劃
  8. 金賽綸出殯隔天「親父追討5千萬押金」遭傳吸血家人　真相曝光：錢不是她的
  9. 白沙屯媽祖急奔「男星沿路送貼布」！香燈腳1舉動太暖：我大錯特錯了
  10. 嘎嬤離世「蔡阿嘎沒哭」！告別式圓滿結束　2原因微笑送別：我們改天見

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366