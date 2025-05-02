廖家儀尪「腦出血手術」不到半月又住院！PO病房照：以為不用再回來

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女星廖家儀4月17日發文透露丈夫Derrick顱內大面積出血緊急開刀。她陪伴丈夫剛經歷一段生死關卡，沒想到近日曬出病房照，「以為出院，就可以不用再回來了……」。

▲廖家儀老公顱內大面積出血緊急開刀。（圖／翻攝自臉書）

廖家儀發文嘆「我真的不想要變成住院專門戶」，昨天老公才開玩笑說，隨身住宿小包包可以收起來了，以為出院就可以不用再回來，卻沒想到又要「check in」住院。她表示目前一切都穩定，正在繼續檢查，並因為一些事情無法出面，請大家見諒。她也在文末祈求主耶穌基督保佑一切平安，最後一句更寫道：「誰再叫我老公去上班，我就揍誰！」

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照片顯示是醫院的單人病房，床上整齊地鋪著被子，旁邊有一張小桌子，上面放著一些日常用品。房間整潔，給人一種安靜的感覺。網友輪番湧入留言關心「姐～保重身體，早日康復」、「好好休養，保重身體」、「加油、保重！辛苦了」。

▲廖家儀PO病房照。（圖／翻攝自IG）

而廖家儀老公Derrick在兩個月前騎腳踏車跌倒，隨後開始感覺頭痛，陪丈夫掛急診才得知是腦出血，隨即手術引流腦內積血。丈夫為此剃髮、頭部開了兩個洞，但及時保住性命。她也提醒大眾不要輕忽頭痛警示。