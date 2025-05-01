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家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

記者孟育民／台北報導

YouTuber眾量級Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年新血全沒了，檢方21日展開搜索並將家寧一家四口移送新北地檢。沈寂多日，家寧稍早更新YouTube頻道，片名取名「噓！糖漿溫度是關鍵！」，封面則是打「今天我炸的不是糖是心」。影片中她並未露臉、講話，僅分享製作塘葫蘆的過程，最後放上自己吃糖葫蘆的剪影，並表示：「謝謝你在，謝謝你讓我這些不起眼的瞬間，有了意義。」疑似是在比喻近期的心聲。

▲▼家寧更新動態。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲▼家寧更新影片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲▼家寧更新動態。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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家寧深夜發布影片，內容是家寧製作糖葫蘆的過程，全程不發一語，疑似想用製作食物的過程，形容最近的心情，她最後打下，「是的，值得。值得花一個下午洗水果，值得因為一聲糖衣脆響就微笑，值得記住每一口的甜，也記住你在一面後的陪伴，謝謝你，謝謝你讓這些不起眼的瞬間，有了意義。」最後還不忘對鏡頭比了一個讚。

▲▼家寧更新影片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧比讚。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

影片短短上架不到一小時，就吸引大批網友留言，忍不住說：「帳本呢？掉進糖漿裡了嗎？」、「甜度打幾分，0分，因為都掉到糖漿裡了，跟失去的帳本一樣」；也有網友在底下留言「發片了popo」，家寧則回：「Popoo發片了！」完全不受外界影響。

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家寧, Andy, 眾量級.家寧媽, 曾淑惠

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