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《嗨！營業中》第五季試營運客人超少　任務失敗靠莎莎喊話平復心情

記者葉文正／台北報導

八大綜合台正在熱播的實境節目《嗨！營業中》第五季，上週日（27日）播出「花蓮開店卡關」創下收視佳績，在35到44歲女性收視族群表現亮眼，一舉奪下週日全台資訊綜藝節目收視冠軍！其中，收視高點落在五人小組討論餐廳菜色的段落，瞬間收視飆升到1.22，足見觀眾對於先前試菜失敗後，大夥將會推出什麼新菜色高度關注。

▲八大綜合台正在熱播的實境節目《嗨！營業中》第五季，上週日（27日）播出，奪下週日全台資訊綜藝節目收視冠軍。（圖／八大提供）

▲八大綜合台正在熱播的實境節目《嗨！營業中》第五季，上週日（27日）播出，奪下週日全台資訊綜藝節目收視冠軍。（圖／八大提供）

八大綜合台《嗨！營業中》全新第五季，迎來試營運挑戰，目標要在2小時內銷售30份餐點，沒想到這項挑戰竟激起「火花」！首先為了攬客，特別來賓鬼鬼提議與包偉銘開巴士到市區載客，卻發現分身乏術，於是改變計劃要包偉銘獨自前往，為此包偉銘忍不住抱怨：「不是我提出的主意，怎麼會變成我是當事者？」還反問「前輩」莎莎怎麼調適心態？莎莎立刻鼓勵他，大喊加油！看到夥伴給予信心，包偉銘馬上調適好心情出發行動。

▲八大綜合台正在熱播的實境節目《嗨！營業中》第五季，上週日（27日）播出，奪下週日全台資訊綜藝節目收視冠軍。（圖／八大提供）

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▲郭泓志的春捲受到好評。（圖／八大提供）

試營運的出餐過程中，料理表現穩定且大穫好評，大家緊繃的心情終於可以稍微放鬆，見到客人一一進門，包偉銘難掩興奮心情與客人聊開。姚元浩突然感性向郭泓志說：「我真的很謝謝你，因為你的能力，才有辦法讓我們支撐住。」郭泓志開心回應：「其實一直跟著你，我的學習能力進步很多。」一旁的白安忍不住直呼「噁心」。此外，郭泓志所負責的越南春捲還被「浮誇」稱讚，「黏性跟韌性就是不一樣，一吃就知道這是國手做的！」一番話逗得郭泓志相當開心。

▲八大綜合台正在熱播的實境節目《嗨！營業中》第五季，上週日（27日）播出，奪下週日全台資訊綜藝節目收視冠軍。（圖／八大提供）

▲姚元浩稱讚郭泓志。（圖／八大提供）

因為試營運的來客數不如預期，沒有達到任務挑戰失敗，鬼鬼坦言：「這種辛苦好像是以前沒有經歷過的。」看到剩下的食材，姚元浩露出沮喪心情表示：「客人少到讓我一直聽到抽油煙機的聲音。」並有感而發藉此感受到花蓮店家的辛苦，「因為當所有食材準備好，但客人沒進來，相對就是浪費掉了。」身為「店長」的包偉銘在看到大家失落神情後，樂觀表示：「憑良心說我覺得我們很成功，因為不是我們做不好，而是大環境的關係。」《嗨！營業中》第五季每週日晚上8點在八大綜合台播出。

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