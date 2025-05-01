柯南劇場版27部人氣TOP 10！《貝克街亡靈》高分必看…電視台播不了

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《名偵探柯南》出自青山剛昌的創作，原作自1994年開始連載，並推出動畫、劇場版電影。而劇場版自1997年起開始，每年4月都會在日本上映，到今年已經邁入第28部，隨著串流時代崛起，柯南劇場版27作相繼上線串流平台，網友也開始討論：「哪一部最好看？」《ETtoday星光雲》整理日本animate Times、美國IMDb、大陸豆瓣等3大網站的評分、票選排行，其中2002年的《貝克街的亡靈》分數最高。

《貝克街的亡靈》海外評價最高



▲《貝克街的亡靈》2002年上映，至今在海外仍是最高分作品。（圖／翻攝自日網）



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《名偵探柯南：貝克街的亡靈》於2002年上映，是劇場版的第6部作品，片長107分鐘。故事描述10歲天才少年澤田弘樹在完成人工智慧「諾亞方舟」後跳樓身亡，逝世兩年後，米花市登場模擬遊戲機「繭」的發表會，邀請政商名流的孩子參加遊戲體驗，過程中人工智慧「諾亞方舟」駭入「繭」的系統，宣布要重置日本，如果50個孩子有一位過關便放過，否則將會死於電磁波。而柯南進入遊戲，挑戰關卡是在英國倫敦貝克街的開膛手傑克連續殺人事件。

《貝克街的亡靈》至今23年，在美國IMDb網站7.8分，在大陸豆瓣高達8.8分，是柯南所有劇場版中分數最高，在日本animate Times的人氣票選排名第2，僅次於2023年《黑鐵的魚影》。網友認為，《貝克街》的故事中，主角與觀眾要破解兩個事件，劇情紮實，相較於柯南劇情總發生現實世界，本作則是發生在虛擬世界中，日網形容「無論身處哪個時代，它都會感動任何人」，台灣網友更將其封為劇場版巔峰之作。然而劇情涉及少年輕生，日網盛傳本作近年已經難以在日本的電視頻道播出。

《貝克街的亡靈》編劇野澤尚離世



▲《貝克街的亡靈》的編劇是日本人氣編劇野澤尚。（圖／翻攝自日網）



本片導演是兒玉兼嗣，編劇是野澤尚。其中野澤尚當年已經是人氣電視編劇，代表日劇作品包括《相逢何必曾相識》、《美味的關係》、《戀人啊》、《青鳥》、《沉睡的森林》、《冰的世界》等，同時也是懸疑推理小說家，曾獲得江戶川亂步賞。他擅長描寫故事登場角色的心理糾葛，不僅能寫愛情故事，在描寫懸疑推理的解謎過程、伏筆都令觀眾、讀者折服，《貝克街亡靈》是他第一次為動畫劇場版撰寫劇本，也是人生唯一的一部動漫編劇之作。他在2004年6月，也是《貝克街亡靈》上映2年後，在自己的事務所上吊輕生，享年44歲，當時噩耗衝擊日本社會，日劇界自此少了一位大師級編劇，離世至今21年，作品仍令許多影劇、劇迷懷念。

《黑鐵的魚影》日網口碑居冠

▲《黑鐵的魚影》近年日網評價是歷史第一。（圖／翻攝自日網）



《名偵探柯南：黑鐵的魚影》在2023年上映，劇場版的第26作，導演是立川讓，編劇是櫻井武晴，本作故事以人氣角色「灰原哀」為主角，近年在日網評價飆升，超越了多年稱冠《貝克街的亡靈》。

柯南劇場版攻佔串流排行

▲柯南劇場版上線串流平台，人氣最高是《萬聖節的新娘》。（圖／翻攝自日網）

由於柯南劇場版相繼上架串流平台，根據日本Netflix的排行統計，劇場版在日本Netflix前10名中一度攻占8名，成績傲人。其中第1名是2022年《名偵探柯南：萬聖節的新娘》、第2名是2003年《名偵探柯南：迷宮的十字路》、第3名是特別版《灰原哀物語〜黑鐵的神祕列車》、第4名是2000年《瞳孔中的暗殺者》、第6名是1998年《第14號獵物》、第7名是2023年《黑鐵的魚影》、第8名2021年《緋色的彈丸》、第10名是2017年《唐紅的戀歌》。

▲美國IMDb網站2025年最新統計，名偵探柯南劇場版27作人氣TOP 10。（圖／ETtoday製圖）

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