獨家／何妤玟主導多人運動　比基尼泡湯療癒唐林也睡了

記者葉文正／台北報導

藝人何妤玟歷經家人出事後的連續衝擊，決意在今年重拾瑜珈老師的身分，並積極推動身心靈合一的多人運動，何妤玟表示：「帶著學員們到北投大地酒店 享受兩天一夜的身心療癒之旅，包括拉拉蘇心甯、夏宇禾、張宇、崔咪、唐林、林可彤等好友都來參加，在城市的喧囂之外得到身心靈的慰藉與安寧。

▲何妤玟親自為大家上瑜珈課。（圖／源鑛娛樂）

何妤玟認為：「現代人太多俗世雜務要煩惱，所以決心推動這樣的課程，我是統籌，課程包括花藝、頌缽、小臉撥筋、瑜珈、泡湯等活動或運動，讓身心療癒得到充電，搭配健康飲食，比如說周末兩天的假去體驗一下，下周一去上班同樣是一尾活龍。」

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▲LALA(左起)、何妤玟跟夏宇禾一起泡湯。（圖／源鑛娛樂）

對於課程內容，何妤玟也解釋：「我個人是教瑜珈，但對身心療癒很有興趣，現代女性也需要一些METIME，所以今年開始成為主辦人，會陸續有很多這樣的活動，讓大家體會什麼叫五感體驗，所謂頌缽，就是請到尼泊爾老師，用他專業的樂器，讓學員們進入一種舒眠狀態，藉由頌缽的音頻震動，讓人感到放鬆的音療。」

▲張宇(左)跟愛愛也一起上課。（圖／源鑛娛樂）

臉部撥筋則是請老師教學，用精油教大家臉部放鬆撥筋，達到變小臉的目標，現場多位藝人夏宇禾等也都體驗了這些課程，何妤玟說：「頌缽時，其實大家幾乎都會睡著，所以都是讓大家躺著的方式進行，盡量去放鬆。」

▲所有人一起跟尼泊爾老師上頌缽課。（圖／源鑛娛樂）

▲唐林與林可彤。（圖／源鑛娛樂）

▲何妤玟強調身心靈的放鬆。（圖／源鑛娛樂）

▲夏宇禾上小臉撥筋課程。（圖／源鑛娛樂）

▲何妤玟之前身心俱疲。（圖／源鑛娛樂）