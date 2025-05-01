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母愛的直覺！Jennie媽科切拉「秒拿帽子遮屁股」護女怕走光　10秒影片暖爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星Jennie日前登上國際音樂節「Coachella」（科切拉），總計2次演出，分別帶來近1小時的表演舞台，性感又誘人的舞姿擄獲台下全球歌迷。她的媽媽也被發現到場支持，而其中一幕溫馨互動，也讓粉絲看得感動不已，當Jennie下台時，媽媽立刻用牛仔帽蓋住她的屁股，防止走光偷拍，母愛爆棚的舉動掀起瘋傳。

▲▼ 母愛的直覺！Jennie媽科切拉「秒拿帽子遮屁股」護女怕走光　10秒影片暖爆。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲▼Jennie日前獨自完成科切拉舞台，台上告白「媽媽我愛你」感動全場。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲▼ 母愛的直覺！Jennie媽科切拉「秒拿帽子遮屁股」護女怕走光　10秒影片暖爆。（圖／翻攝自Jennie IG）

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Jennie日前參演國際音樂節「Coachella舞台」，帶來一連串經典夯曲〈Mantra〉、〈Like Jennie〉、〈Love Hangover〉等歌曲演出，她穿著帥氣黑色背心與超短鮮紅色的熱褲，秀出一身曼妙身材比例，惹火裝扮令歌迷嗨翻。

獨自完成2次Coachella舞台，Jennie最後在台上感性告白，激動大喊「媽媽我愛你」，當時Jennie的媽媽就在台下看著演出立刻感動到噴淚，對於女兒的驕傲之情溢於言表。

▲▼▲▼ 母愛的直覺！Jennie媽科切拉「秒拿帽子遮屁股」護女怕走光　10秒影片暖爆。（圖／翻攝自아이돌 뉴스YouTube）

▲▼▲▼ 母愛的直覺！Jennie媽科切拉「秒拿帽子遮屁股」護女怕走光　10秒影片暖爆。（圖／翻攝自아이돌 뉴스YouTube）

▲Jennie媽媽一看到女兒下台，立刻拿帽子遮著女兒的屁股後方，10秒影片暖爆。（圖／翻攝自아이돌 뉴스YouTube）

▲Jennie媽媽一看到女兒下台，立刻拿帽子遮著女兒的屁股後方，10秒影片超暖。（圖／翻攝自아이돌 뉴스YouTube）

值得一提的是，母女倆情意從台上延續到台下，她們的互動還有暖心番外篇，Jennie媽媽在台下迎接女兒時，她擔心Jennie的短褲走光，立刻用牛仔帽遮住屁股位置，短短10秒的影片引起瘋傳，粉絲看到跟著淚崩表示「母愛的直覺」、「Jennie媽媽手放的位置讓人哭出來」、「看哭了」、「母女倆感情真好」。

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Jennie媽, Jennie媽媽, 科切拉, Coachella

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