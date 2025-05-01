Makiyo提證據宣戰！爆「司機被撞還出國」家屬喊告　她反擊：弄清真相

記者田暐瑋／綜合報導

藝人Makiyo近日在Podcast節目中重提當年酒醉毆打計程車司機的事件，聲稱司機林男並未昏迷，且在求償前曾出國旅遊，林男的家屬對Makiyo的言論強烈不滿，已委託律師準備提告。對此，Makiyo堅持自己的說法，表示「林男確實沒有昏迷」。

Makiyo形容毆打司機案發生後，如同被社會判了死刑，爆料司機林男其實沒有昏迷，還可以出國，而死者家屬表示林男已去世七年，當時的身體狀況醫療紀錄皆有清楚記載，且沒有辦過護照，更未曾出國，質疑Makiyo舊事重提的動機。據《三立新聞網》報導，Makiyo則堅持林男確實沒有昏迷，稱有病例可以證明，透露當時和解前兩天有去林家，家屬告訴她林男出國去玩，對於要被提告並不感到害怕，希望能藉此釐清真相。

▲Makiyo。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，Makiyo還點名楊丞琳紅了以後翻臉不認人，回憶當年，Makiyo表示，「當時是因為參加年代體育台《健康美少女》時認識的，還記得是黃子佼跟卜學亮主持，她(楊丞琳)是自己報名參加，後來就跟黃小柔他們出道了，我則是公司要我去參賽，但後面階段我先退出，亞明哥要我去出片了。」

Makiyo向《ETtoday》獨家透露，「當時她的確三天兩頭來找我，我們會一起去吃飯跟唱歌，錢當然是我們付，因當時她的經濟情況比較不好，我沒有被她請過任何一餐，後來她因唱《曖昧》走紅，我也傳訊息恭喜她，但在她走紅前，的確都是她主動來找我，那時她比較哈日，她交男友，也都會帶來給我們看，還記得當時她是跟阿BEN(白吉勝)在一起。」

▲楊丞琳、Makiyo過去曾是好友。（圖／翻攝臉書）

