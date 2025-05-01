永野芽郁廣告遭撤！　隱眼品牌開第一槍「廣告消失只有折價券」

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁被《週刊文春》爆料與已婚男星田中圭疑似不倫，還還劈腿韓星金武俊，儘管3人否認緋聞，形象仍大受影響。而她廣告代言無數，昨日（30）傳出隱形眼鏡品牌撤下她的廣告，是業界第一個選擇下架的廠商。

▲永野芽郁傳出廣告遭撤。（圖／翻攝自X）

據日媒《東京體育報》報導，永野芽郁自2020年9月起為隱形眼鏡品牌「eyecity」拍廣告，今年2月才推出新版廣告，不過在爆料報導曝光後，廣告就默默消失，更有網友發現，該品牌手機APP原本廣告欄位有永野芽郁，如今卻消失不見，只看到其他藝人的廣告，還有折價券。對此「eyecity」的製造商公司HOYA表示：「我們正在綜合考慮各種影響，進行應對。詳細情況不便回答。」

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▲永野芽郁2月發表新廣告。（圖／翻攝自X）

▲網友發現永野芽郁代言隱形眼鏡品牌廣告，其品牌APP的原本是她的廣告欄位消失。（圖／翻攝自X）

永野芽郁活躍電視劇、電影，憑清純和天真爛漫的形象受到企業好評，去年在藝人廣告起用公司數排名第10名，與綾瀬遙、長澤雅美並列，手上共有10家廠商廣告代言。由她拍攝的廣告包括酒類廣告、電信廣告等皆是知名企業。

TBS昨日（30）舉行社長例行記者會，有關永野芽郁正在日曜劇場《新聞主播》擔任女主角，電視台表示出演不會有變更。這已經是電視台第二次回應。