麻衣手機掉計程車！「運將舉動太暖」她感動哭了：在日本不大可能

記者潘慧中／綜合報導

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）日前驚喜宣布回到台灣，除了享用最想念的美食，還受邀上談話性節目。沒想到就在4月底的最後一天，搭計程車回到飯店後才驚覺手機掉在後車座，結果司機的暖心舉動讓她非常感動，「在日本不大可能。」

▲麻衣驚險遺失手機。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）



麻衣透露當天錄完節目後和朋友在台北某飯店酒吧聚會，準備搭車離開時卻遇到奇怪插曲，「朋友叫的車一到飯店門口，看到我們4位女生，真的不知道為什麼，就像甩尾一樣超級快的迴轉！然後預約被取消（笑）」，所幸隔不久就順利攔到一台計程車。

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▲麻衣當天早上還開心錄影。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）



不料一下車回到飯店，麻衣瞬間傻眼發現手機掉在車上，「怎麼找都找不到，臉都綠了，好緊張好緊張⋯⋯」更苦惱的是，她完全不記得朋友的手機號碼、手邊沒有收據、不記得朋友下車的地址，飯店監視器因為不是正門口下車也沒有拍到車號，「完蛋了⋯⋯。」

幸好麻衣透過iPad IG私訊聯繫上朋友，對方立刻幫忙打電話給車隊服務中心；同時，她也不斷撥打自己手機，「雖然我知道我手機是晚上10點過後就自動開睡覺模式，不會響也不會震動⋯絕望當中，我還是繼續打給自己。」

最終奇蹟出現了！麻衣的手機被後來的客人發現了！！司機接聽電話的瞬間，她不禁掉下眼淚，「司機說等一下客人下車後馬上過去妳下車的飯店正門口！」

▲司機不到20分鐘就將手機送還麻衣。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）



結果司機不到20分鐘就將手機送到麻衣的飯店門口，她除了表達感謝之意，還送了小禮物、握手跟合照留念，「可愛的司機說這輩子第一次和日本女生握手！我就再次握手。」

麻衣感動地說，這是在台灣25年以來第3次掉手機，從來都沒有不見過，而且這次在1小時之內就失而復得，「在日本不大可能司機親自載東西送到客人那邊，也不可能這麼快，代表台灣人真的是好熱情，又親切，很善良很善良。」

麻衣IG全文：

剛剛發生了一個 非常緊張！又感動的事情發生！！

我今天晚上才有久違的錄節目。

所以白天就一直在拍自媒體的影片，錄完利菁姊的節目，節目錄完我有跟朋友們約在台北某個飯店的Bar

所有東西都拍很順利，見到朋友們也很開心！

聊聊天晚上11點多了 差不多大家要回家睡覺，

我們就下去正門口 2位朋友就走路回家，我和另外朋友因為方向一樣目的地都很近就決定坐了同一台車回去。

朋友叫的車 一到飯店門口 看到我們4位女生 真的不知道為什麼 就像甩尾一樣超級快的迴轉！然後預約被取消！（笑）

我們都滿頭 問號 我們也沒有奇怪 也沒有喝醉 4位美女耶！為什麼這樣子？？？ 大笑中剛好有一台計程車來了 我們就上車了

我和朋友 還有司機一路聊天 ，先到了我的飯店 （因為方向的關係 我就沒有到飯店正門口）側邊路下車，她就繼續坐那台回家。

一下車 發現

完蛋了！！！ 我手機 掉在後車座！！！

怎麼找都找不到 ，臉都綠了，好緊張好緊張⋯

先冷靜 。思考怎麼辦，

因為朋友的電話號碼 一個都不記得⋯

跟飯店櫃檯說手機掉在計程車的事，

因為我沒有在正門口下車所以監視機沒拍到 車號。

知道車牌就容易找得到車。

我手上也沒有收據 ，朋友在哪裡（仔細的地址）下車也不記得地址。

完蛋了⋯

打電話給我上車的飯店，一直打去沒人接。

我想到 用ipad IG 私訊給朋友 ，還好她還沒睡覺，知道這件事之後馬上幫我打電話給飯店及車隊服務中心。

還是需要車牌。

我就覺得 上車的飯店可能等到明天早上才開始接電話。

我用我住的飯店l電話打給自己，但我知道我手機是晚上10點過後就自動開睡覺模式。

不會響也不會震動。

所以打了好幾次 沒人接。

想要跟經紀人報告 也沒有公司人電話也沒有Line⋯有可能明天中午公司人來接我飯店才能報告（中間我一直未讀訊息肯定被擔心）

絕望當中 我還是繼續打給自己⋯

後來！！

有人接了！！！

我掉淚了

坐後座的客人發現螢幕有點亮還是摸到，

給司機聽了！！！

我真的哭哭的跟司機聊，

司機說 剛剛那個日本小姐嗎～？

喔～～～～～～！

現在正在載客人，等一下客人下車後馬上過去妳下車的飯店正門口！等我一下～！

那位可愛司機太厲害了 不到20分鐘喔～就到門口了

我就告訴司機感謝之意 還有送他日本小禮物。

我們還合照留紀念。

握手

可愛的司機說 這輩子第一次和日本女生握手！我就再次握手

oh～my～god～～～～！

真的太感動

在台灣掉手機 這25年來 第三次。

前面很久很久以前2次 都有回來 從來沒有不見過！

今天第三次我有信心會找得到。

真的馬上1小時內回到我手上了

這，真的是 台灣很棒！

在日本不大可能 司機親自載東西送到客人那邊，也不可能這麼快

代表 台灣人真的是 好熱情，又親切，

很善良很善良。

啊～～～～～～這麼晚時間了

但我跟大家不說不可

實在太感動了。

蘇？肅？穌？先生 真的感謝您

我愛台灣

我去睡覺了

#台灣人的熱情 #台灣人很善良

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#我愛台灣