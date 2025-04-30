安吉狂碎念1事！　惹媽媽Julie「翻臉大哭」陽帆傻眼大街狂追

▲安吉和媽媽Julie合體受訪。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

陽帆愛女ANGIE安吉近來推出獻給媽媽的創作曲〈Just A Girl〉，今（30日）與媽媽Julie一起接受訪問，她分享歌曲靈感，「因為我們感情很好，像姐妹也像好朋友，多少會吵架、有不愉快的時候，而我有時候也不知道哪來的不開心、哪來的叛逆，讓媽媽傷心了，但睡前我就會想著媽媽的溫柔，媽媽在我生命中多麽的偉大，卻忘了她也只是一個小女孩，第一次當媽媽、第一次當老婆。」於是寫下了〈Just A Girl〉。

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▲▼安吉創作新歌獻給媽媽Julie。（圖／索尼音樂提供）



母女倆分享有次一家人跟安吉的朋友們一起吃飯，不過在車上時，安吉就不斷叮嚀媽媽Julie講話要小心，讓媽媽Julie壓力很大，甚至一下車就強忍眼淚掉頭就走，Julie說：「邊走邊哭，她爸（陽帆）一路追我，哄我第三次我才回頭。」陽帆更跳出來擔任和事佬，不斷幫愛女安吉緩頰，Julie才回到餐廳吃飯。



此外，安吉表示因上個月工作很忙，每天回家媽媽想關心她，主動跟她聊天，她都會推開媽媽說：「不要現在、不想聊。」讓媽媽若沒有目的就不太敢進她房間；剛好外婆也同時生病，讓媽媽的壓力很大，於是有一天情緒爆炸，大哭一場，讓安吉非常抱歉，「我和外婆有一點不舒服都會隨時跟媽媽發洩，媽媽想要扛起為我們解決的責任，其實很辛苦，所以她哭了，我也跟著她一起哭。」

當下她跟媽媽聊了很多心裡話，直說：「我沒有照顧好媽媽的心情太久了。」日前安吉的爸媽一起到日本旅行，安吉說：「他們很少有機會一起和朋友去旅行，應該有好好放鬆了，所以前天跟我說，我做了這首歌很棒！」讓安吉很開心。

