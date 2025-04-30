22尊神明也來聽團　柯大堡發起酬神音樂節：落實民俗即生活

記者蔡琛儀／台北報導

由音樂人柯大堡發起的「信徒文化季 Bliever Vibes」酬神音樂節，將於5月21日白沙屯媽祖開爐大典前隆重登場，地點選在白沙屯天德宮停車場，集結了林姍、蔡家蓁、震樂堂、柯大堡、賴銘偉、鳳鳴齋國樂團、曾立馨 Hug Muzik等優秀音樂人及22尊神明，從搖滾、民謠到國樂，以多元曲風展現信仰與藝術的絢麗交織，帶來全新的聽覺饗宴。

▲音樂人柯大堡發起「信徒文化季 Bliever Vibes」酬神音樂節。（圖／信徒文化季提供）

柯大堡多年來走訪各地宮廟，深度參與各類型廟會慶典，並以《隨行》、《東港溫王爺》等音樂作品，巧妙結合流行音樂與民俗元素，深受聽眾感動。去年他更以《甲辰年最大科》成功翻轉傳統廟會文化，演唱會中融合迎神、稟疏文等儀式，首創「神明也聽團」概念，引發熱烈回響。

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今年柯大堡想延續這股力量，希望透過音樂，讓年輕世代以更貼近生活的方式，重新認識信仰文化，打破宮廟活動的莊嚴距離感以音樂節的形式擴大舉辦。柯大堡表示：「信仰是一種充滿溫暖與力量的存在，音樂則是人與人之間情感交流的重要媒介。透過這場音樂季，我希望用輕鬆有趣的方式落實民俗即生活，也更深化信徒之所以為信徒的內在感受。」