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被翻唱一次就進帳50萬！　阿沁不藏了公開「超狂版稅收入」

▲▼ 阿沁和老婆花花出席演唱會記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲阿沁和老婆花花出席演唱會記者會。（圖／記者姜國輝攝）

記者翁子涵／台北報導

阿沁宣布5月29日將在台北Legacy舉辦《記得愛2.0 REMEMBER LOVE 2.0》巡迴演唱會，同時展開橫跨亞洲八大城市包括南京、上海、成都、杭州、合肥、北京、西安的音樂之旅，阿沁今（30日）出席記者會，創作過無數經典歌曲的他，也透露近來在為Super Junior的韓庚和2PM成員燦盛製作歌曲，他不諱言去年光版稅收入就超過1千萬，今年才第1季就有3千多萬，相當驚人。

▲▼ 阿沁版稅收入驚人。（圖／記者姜國輝攝）

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▲ 阿沁版稅收入驚人。（圖／記者姜國輝攝）

阿沁去年創作夯歌《星之火》就狂吸80億流量，他表示只要被翻唱一次就是50萬台幣，去年該首歌更有14個版本，光今年第一季就有3千多萬版稅收入，他開心說：「誰唱我的歌都有版稅（領），謝謝歌手們讓我的數字非常好，但還只是大咖們的車尾燈。」問及有無和昔日戰友Faye詹雯婷聯絡？他則說：「Faye最近都在做演出，要唱一些歌曲會諮詢我，因為版權問題，我都是一秒同意，歌曲我覺得誰唱都ok，更何況是曾經戰友。」

近來因忙於工作，讓他再度瘦到71公斤，被問老婆花花有無更愛他？阿沁笑說：「一直都蠻愛的，我對她蠻好的。」但苦笑：「他最愛的就是金在中、車銀優，我只是遙遠的塵埃，我最近髮型就是往金在中風格走。」更自豪表示最近要到金在中電話，「她要對我好一點。」演藝圈人脈很廣的他，被問演唱會會否有大咖嘉賓？阿沁賣關子說：「每一站嘉賓人數堪比周杰倫，快樂小夥伴，我的歌比我的人紅很多，所以誰唱都是好聽的，我就可以輕鬆一點，這樣也不錯。」
 

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