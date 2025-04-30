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劉曉憶反擊酸民「誰沒過去」！交往1月婚頭：老娘就要幸福給你們看

記者劉宜庭／綜合報導

48歲女星劉曉憶與餐飲業老闆Jay穩定交往1個月，經紀人隨後證實2人計畫明年結婚，消息引發外界熱議。面對部分酸民批評，她也透過社群網站直球反擊：「老娘就要幸福給你們看哼。」

▲劉曉憶與男友交往一個月「婚頭」。（圖／翻攝自Instagram／judyliu6677）

▲劉曉憶與男友交往一個月。（圖／翻攝自Instagram／judyliu6677）

劉曉憶出道30年來，參演多部知名戲劇，包括《飛龍在天》、《甘味人生》及《炮仔聲》，近期在新劇《願望》中表現亮眼的她，不僅事業有成，愛情也傳來好消息。據悉，她與年紀相仿的餐飲業老闆Jay交往僅一個月，便已決定步入婚姻。

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經紀人低調證實此消息，表示婚禮計畫將在工作完成後進一步籌劃，透露劉曉憶與Jay的相識是透過一位共同的美甲師介紹。Jay在台北大稻埕經營一家露天餐廳，兩人因此相識並迅速墜入愛河。儘管經紀人表示不會過問藝人的私生活，但確認雙方的確朝著結婚方向發展。劉曉憶在社交媒體上也不吝於分享與男友的甜蜜合照，標註了如「黏TT」、「笑咪咪」等幸福的關鍵字。

▲劉曉憶。（圖／記者黃庠棻攝）

▲劉曉憶參演多部知名戲劇。（圖／記者黃庠棻攝）

然而，消息曝光後，劉曉憶無奈寫下，身為明星不得不面對的狀況，「藝人真的很可憐～～不但所有事情都要被記者朋友報導攤在陽光下，還要接受鍵盤俠的批評指教。」不過，她接著話鋒一轉，決定用正面態度面對，「沒關係！老娘就是快50的老藝人怎樣？我就是內心住著18歲的少女不行嗎？我要不要結婚什麼時候結婚也是我的事⋯⋯你們要就祝福，不祝福就算了，在那邊……。」

劉曉憶表示，「敢公開就不怕你們酸言酸語，我就是想做自己想做的事！老娘就要幸福給你們看哼。」她接著補充「誰沒過去，重要的是現在與未來」。

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