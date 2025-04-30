金曲天王在台中！　17組超強卡司 戶外登場

記者葉文正／台北報導

2025中氣十足華語流行金曲音樂節即將在5月3日至4日於台中市圓滿戶外劇場盛大登場，由台中市政府新聞局主辦，號召17組金曲巨星與新生代音樂人共同跨世代開唱，將打造一場橫跨70至90年代華語流行金曲與現代編曲碰撞的回憶殺，邀請民眾一同穿越回音樂最輝煌的黃金年代，感受「時代的經典、我們的派對」！

▲陳雷將在台中演出。（圖／三立提供）

連續兩日的中氣十足華語流行金曲音樂節活動將由金曲金鐘雙金歌王沈文程與「本土天王」陳雷帶來壓軸獻唱，用他們獨特且具魅力的唱腔與經典金曲號召歌迷回歸感動。沈文程將帶來Full band熱唱無數膾炙人口的代表作，包括〈五月十一彼下埔〉、〈心事誰人知〉、〈來去台東〉、〈舊情也綿綿〉等歌曲，重現那個只要一開口就讓全場大合唱的年代。

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▲沈文程。（圖／三立提供）

陳雷則將帶上舞群演出，用他極具辨識度的雷氏唱腔，以〈歡喜就好〉、〈有影無〉等金牌歌曲，邀請現場歌迷跟著一起他一起扭動舞姿搖擺起來，同時由於母親節即將到來，陳雷也改編了經典曲目〈媽媽請你也保重〉，提前祝福全天下偉大的母親，母親節快樂。

▲玖壹壹。（圖／記者黃克翔攝）

此次卡司豪華陣容橫跨三個世代，主辦單位安排陳雷、沈文程、玖壹壹鎮守主場，更集結永謙、五木&歐吉虎、Uncle Motto、Multiverse X 百合花、西屯純愛組X南方二重唱、宋德鶴允成、旅人X林曉培、固定客X乱彈阿翔與傻子與白痴等17組音樂人，從民歌、搖滾到新派編曲，一同翻唱與致敬影響華語樂壇數十載的經典之聲。

活動時間自5月3日下午4點半至晚間9點，5月4日下午4點半至晚間8點40分，從夕陽餘暉唱到星光閃爍，讓每一位聽眾在音樂中找到屬於自己的年代與記憶。本次活動也將同步於三立新聞網YouTube與Vidol YouTube頻道全程直播，無法到場的民眾也能線上開唱共同追歌。

為便利觀眾前往參與，本次音樂節交通動線規劃相當完善。建議觀眾搭乘台中捷運綠線，於「文心森林公園站」下車步行約8分鐘即可抵達圓滿戶外劇場；亦可搭乘周邊多條公車路線和使用YouBike站點，交通便利，歡迎民眾多加利用大眾運輸前往。5月3日至4日，讓我們齊聚台中，用最熟悉的旋律、最具情感的歌聲，向華語經典致敬。