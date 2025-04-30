李雅英衰運逛夜市嚐地獄料理　噁吞苦臭滋味蹲地作嘔

記者葉文正／台北報導

台灣夜市文化聞名世界，各式美味小吃與趣味遊戲，讓人流連忘返，TVBS節目《11點熱吵店》把夜市搬進攝影棚，邀來韓、台啦啦隊員李雅英、海莉、安汝、 笑笑、小楓、草莓，以及嘉賓劉書宏、撒基努、海產，共同體驗玩遊戲嗑夜市美食，然而韓籍「全民表妹」李雅英卻陷入遊戲低潮，連3場競賽都最輸，落入敗部受罰吃「苦茶奶茶」、「大腸包榴槤」、「黃蓮薯條」，苦臭滋味讓她連連作嘔，一度還蹲在地難以起身，節目主持人沈玉琳笑虧她得改運，才能甩掉「遊戲黑洞」命運。

▲李雅英吃到地獄料理苦不堪言。（圖／TVBS）



節目現場擺上麻辣燙、糖葫蘆、鐵板麵、炸雞排等台灣經典夜市美食，讓來賓們食指大動。李雅英興奮透露，韓國沒有夜市文化，來台灣就愛上士林夜市，特別是臭豆腐、鹹酥雞，邊說還邊豎起大拇指狂讚；李雅英師妹海莉則最愛台灣的酥脆雞排，沈玉琳見狀要劉書宏奉上雞排，還慫恿他秀一手當年出演《萌學園》的招牌絕招「燐火幽冥」，要他「加熱」雞排，只見劉書宏一臉正經單手集氣，隔空使出奇幻法術，荒唐演出製造不少笑料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李雅英玩夜市遊戲。（圖／TVBS）



節目將啦啦隊兩兩分組對抗夜市遊戲，6人先從「放大版人體打地鼠」開戰，經過3輪激鬥，李雅英、安汝組不幸敗北，只好硬吞「苦茶奶茶」的終極懲罰，飲料才一入口，兩人五官皺在一起，表情痛苦到不行，其他勝利啦啦隊員見狀，開心到跳起大腿舞慶賀，沈玉琳在旁狂笑不已，笑虧：「這就是雅英魔咒！」不料厄運還沒結束！李雅英挑戰隔空黏氣球，再度失利，被罰吞下地獄料理「大腸包榴槤」，李雅英再度表情崩壞，當場蹲在地上乾嘔。

▲劉書宏。（圖／TVBS）



節目最後安排擲骰子對決，結果李雅英又輸給關主劉書宏，只能含淚吃下苦到極點的「黃蓮薯條」，整個人心情直線墜落。李雅英最後忍不住苦笑表示：「夜市遊戲很好玩，但心情不好玩。」沈玉琳在旁補刀笑說：「怎麼玩什麼都輸，這得要去廟裡拜一拜了啦！」