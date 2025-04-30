被爆即將同台吳卓源　邱瓈寬被問「朱軒洋反省進度」反應曝光

記者蕭采薇／台北報導

邱瓈寬（寬姐）擔任出品人的電影《搜查瑠公圳》，由朱軒洋和吳卓源主演，即將在五月上映。她30日出席「國片起飛，能量無限」活動，日前傳出男女主角將在首映會，身為資方，以及被問到旗下藝人朱軒洋是否有好好反省？邱瓈寬笑回：「他反省跟國片起飛有什麼關係？這問題你下次遇到他可以自己問他。」

▲《搜查瑠公圳》（左起）梁修身、邱瓈寬、導演賴俊羽。（圖／記者湯興漢攝）

「國片起飛，能量無限」30日集結27部臺灣電影聯合造勢，包括多名資深監製葉如芬、梁宏志、鄒介中、邱瓈寬、曾瀚賢、馮賢賢、陳慧如、陳鴻元、林添貴、黃茂昌、陳郁佳等20位監製聯合力挺，加上資深演員李烈、梁修身、季芹等出席加持，現場星光熠熠。

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邱瓈寬在現場表示：「我一直都很喜歡電影，投入這個行業也已10多年了，很開心可以參與這部片，這算是一個懸疑片，台灣挑戰第一個分屍案，無論背景還是製作，真的都是大製作，劇組所有團隊也都非常用心，我也期待不同類型的電影，希望觀眾也都非常期待。」

▲《國片起飛，能量無限》記者會舉行。（圖／記者湯興漢攝）

電影《搜查瑠公圳》中，昔日「國民英雄」梁修身有不同以往的演出，他笑說不會害怕影響形象，「對我們這樣年齡的演員，每個戲都會是新的嘗試」。至於日前傳出兒子請他不要再當導演，去演戲就好，梁修身笑說兒子從來沒有這樣說：「不會啦！他們是體諒我，覺得我都這把年紀了可以含飴弄孫，做導演非常辛苦，他們覺得我不要這麼辛苦。」

電影《96分鐘》耗資1.6億台幣，目前還在後製階段，暫定會於今年9月份上映，主演李銘忠笑說，《96分鐘》是自己在台灣拍的最猛的電影，因為96的台語諧音與「有力」相同，「高鐵車廂非常的逼真，我現在搭高鐵的時候都覺得我還在拍電影的感覺。」

▲《96分鐘》耗資1.6億台幣，（左起）李銘忠、監製鄒介中、鄭志偉。（圖／記者湯興漢攝）

電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，由金鐘男星蘇達首度自編自導自演，該片請到日本女星渡邊直美，蘇達受訪時笑說，和對方合作才發現她IG有1千多萬追蹤：「她的專業度和彈性，以及對喜劇和劇本的理解，甚至比我們台灣的原住民還要更好笑。」

▲金鐘男星蘇達（右）首部電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》。（圖／記者湯興漢攝）

李烈今年除了監製外，也有參與電影客串演出，她笑說被葉如芬邀請幫忙，「想說戲份很少就幫個忙」，葉如芬表示《大濛》預計今年11月會上片，而劉若英與薛仕凌主演的新片《我意外的勇氣》，片中有個關鍵的角色，葉如芬笑說，當時就決定找李烈演出。

▲（左起）李烈、葉如芬。（圖／記者湯興漢攝）

另外，今天上映的電影《夏日最後的秘密》以及紀錄片《跳進部落的孩子》也有團隊來到現場，《夏日最後的秘密》主演林子閎透露，昨日首映印象滿深刻的是，很多影迷看完都呼籲要帶衛生紙進電影院看片。今年有兩部電影參加活動的牧森，也透露為了電影《練習曲》練了四個月的小號，「那段時間都在吹喇叭。」

▲《夏日最後的秘密》（左起）陳如山、林子閎。（圖／記者湯興漢攝）

▲牧森（中）主演《進行曲》，現身「國片起飛，能量無限」。（圖／記者湯興漢攝）