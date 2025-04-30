王祖賢開艾灸館當老闆娘　寵粉簽名來者不拒

▲王祖賢參加國際艾灸大會，現場為粉絲開起簽名會，搭機返加拿大時又親切與粉絲合照，看起來像是化了淡妝。（圖／微博圖片）

圖文／鏡週刊

長居加拿大溫哥華的「永遠的小倩」王祖賢，雖然她這些年虔誠修佛，但比起以往似乎越來越「入世」，今年還開設了艾灸館，當起了老闆娘，最近更為此赴中國大陸參加國際艾灸大會，現場人氣爆棚。有粉絲拿出過往收集的王祖賢作品請她簽名，可能是太久沒當明星了，王祖賢為粉絲簽名竟有點手忙腳亂，女神一下就萌了起來。

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▲王祖賢參加國際艾灸大會，現場為粉絲開起簽名會。（圖／微博圖片）

王祖賢26日出席在江蘇無錫舉辦的第十屆國際艾灸大會，現場與會民眾無不搶看王祖賢的風采，尤其她不僅只是來露臉，更上台發表心得，在台下也是不時拿起藥草等嗅聞，架勢是真的專業，不是用閒錢投資玩玩；年初她在溫哥華開設艾灸館，就曾經在宣傳影片中表明，艾灸是她離開娛樂圈後，自己最想做的事業。

▲王祖賢對艾灸果然非常專業，在會場內不時拿起藥草聞。（圖／翻攝微博影片）

隔天王祖賢再現身大會，這次有粉絲帶了不少她當年作品的海報等周邊請她簽名，親切的王祖賢當場開起簽名會，滿足粉絲的願望；不過可能是太久沒當偶像了，王祖賢簽名時略顯手忙腳亂，女神氣場突然轉萌，有網友打趣「感覺像在做作業一樣」，但也透露王祖賢人特別好，給多少她簽多少，來者不拒。



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