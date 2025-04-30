恭喜！《瘋神》女星佩遙生了　軍人老公醫院陪產24小時

記者許逸群／台北報導

《瘋神無雙》女星林佩遙生了！她在去年5月20日與職業軍人男友登記結婚，笑稱是台版《愛的迫降》，如今再傳來好消息，她於昨（29日）深夜11點順利生產，產下了2980克重的健康女兒「咪嚕」。

▲《瘋神》女星林佩遙昨晚11點順利生下女兒「咪嚕」。（圖／經紀人提供）

林佩遙在28日晚上9點發生出血狀況，全家人立刻拿起待產包與相關證件出發前往醫院。直到隔日凌晨5點「開兩指」後打了無痛分娩，舒緩陣痛的她開始悠哉吃吃喝喝，原以為一切都很順利。孰料，疑似因散步動到管線，導致血管得重新插針，而這正是惡夢的開端。

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▲《瘋神》女星林佩遙與軍人老公。（圖／經紀人提供）

「一個小時找不到血管，狂插針快十幾次，全都失敗。我全身發紫、發抖，一下要我用力握拳、一下放鬆！我很怕打針，搞到還吐了！」林佩遙苦笑說。她甚至一度考慮直接剖腹。不過最後在醫護人員的協助下，她在昨晚11點平安生產。近24小時的生產過程中，軍人老公也全程陪伴在身邊。

有趣的是，林佩遙在10多周的產檢中，醫生看完超音波都說是「男生」，孕肚很尖也被大家都認為是男寶寶，沒想到在20周檢查時卻變成女生。不過，對他們夫妻來說，男生女生都好，接下來也會請命理師詹惟中幫女兒命名。