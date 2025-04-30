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48歲劉曉憶「交往1個月喊結婚」！熱戀酒吧老闆　IG高調放閃宣主權

近期劉曉憶一邊拍八點檔一邊熱戀中。（翻攝自劉曉憶IG）

圖文／鏡週刊

48歲女星劉曉憶入行30年，情路坎坷，總是所遇非人，近日她稱遇上真命天子，IG連續1個月拚命發約會、吃美食照，高調曬恩愛，並對身邊朋友透露「要結婚」，戀情來得又快又急。

情史豐富的劉曉憶，曾自曝初夜給了華岡藝校學長張兆志，之後交過數任男友，兩年前透露和道教共修的師弟交往，但不想婚，但她近日竟把「結婚」掛嘴邊，不免讓人好奇，新歡究竟有什麼過人之處。

因宗教結識　酒吧老闆

據了解，劉曉憶和剛認識不久的Jay，在宗教活動上相遇。Jay的年紀與劉曉憶相仿，從事餐飲業超過20年，兩人交往不到一個月，藉著吃美食讓感情增溫，幾乎三天兩頭打卡曬恩愛。據悉，Jay沒結過婚、也沒小孩，目前在台北市大稻埕經營露天酒吧，也宅配賣生蠔，是美食主義者。

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四月起，劉曉憶（右）幾乎三天兩頭就打卡放閃Jay（左）。（翻攝自Jay IG）

▲四月起，劉曉憶（右）幾乎三天兩頭就打卡放閃Jay（左）。（翻攝自Jay IG）

本名劉沛緹的劉曉憶，目前正拍三立八點檔《願望》，和江宏恩演夫妻。劉曉憶母親是歌手孔蘭薰，年邁的孔蘭薰每週洗腎3次，擔心女兒未來孤單一人，希望她能結婚，因此劉曉憶受訪時曾開出條件，「對方有能力可以照顧自己、經濟上也得無虞，至少不要讓我養他；對方脾氣要好，且能給予工作上的空間，有餘力也能幫我照顧家人，最好是有幽默感的熟男。」

劉曉憶的新歡Jay在大稻埕經營貨櫃露天酒吧。（翻攝自IG）

▲劉曉憶的新歡Jay在大稻埕經營貨櫃露天酒吧。（翻攝自IG）

感情說來就來，據悉，劉曉憶和Jay一拍即合，對方除了能與她到處嘗美食療癒身心，因為經營露天酒吧、工作時間自由，也能常探班陪伴。身為餐飲業老江湖的Jay人面廣、有一技之長，生意不好也餓不死，加上兩人年紀差不多、都很早出社會，人生歷練不少，彼此十分契合。

情史落落長　數度踩雷

過往劉曉憶情史裡只有兩任是藝人，一個是張兆志，一個是演員玉尚，之後她再也沒跟圈內人交往。劉曉憶近年接觸道教，兩年前與小她8歲的共修師弟日久生情，最後無疾而終。劉曉憶自認龜毛，曾交往離婚、有小孩的傳產二代，但對方身處黃昏產業卻不願改變，讓她看不到未來而分手。

劉曉憶（右）和資深歌手母親孔蘭薰（左）相依為命。（翻攝自劉曉憶臉書）

▲劉曉憶（右）和資深歌手母親孔蘭薰（左）相依為命。（翻攝自劉曉憶臉書）

劉曉憶新男友Jay的社群上全是美食。（翻攝自Jay IG）

▲劉曉憶新男友Jay的社群上全是美食。（翻攝自Jay IG）

劉曉憶也遇過外表乾淨整齊，家裡卻凌亂不堪的對象，讓她退避三舍；另一個無緣男因總是無法配合她拍戲時間，兩人聚少離多；還有價值觀差異大的某任男友，全身名牌卻捨不得花錢吃大餐，讓她再度踩雷。如今劉曉憶與Jay的戀情火速升溫，短短一個月內已打卡超過十次，愛火燎原，甚至還跟朋友透露有意結婚，顯示已準備邁向幸福的終點站。


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