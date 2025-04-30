羅時豐兒遭判6月徒刑後「內湖賣滷肉飯」！ 0偽裝招呼客人全被拍

圖文／CTWANT

身兼歌手、網紅多重身份的藝人羅時豐，他小兒子羅森宇因前年涉持空氣槍與球棒對胡男進行脅迫與毆打，和友人被依強盜罪起訴，士林法院2025年4月24日判他6月徒刑，全數得易科罰金。日前時報周刊CTWANT讀者在台北市內湖直擊羅森宇和哥哥羅凱博，以及羅時豐外甥謝毅宏、吳秉辰，家族中有4人在這間滷肉飯當店員，不知是否又有什麼新計畫，還是真的是為了餬口飯吃。

羅時豐兩個兒子羅凱博、羅森宇，以及外甥謝毅宏及吳秉辰，接連被本刊讀者目擊一起在內湖滷肉飯店內跑堂。據了解，羅時豐的外甥在這間餐廳現身已經一段時間，而兩位兒子則是近期才開始出現，一起穿起制服與工作圍裙，忙進忙出招呼客人，中間空檔或下班還會在店家附近滑手機叼菸休息片刻。據悉21日謝毅宏在店門口和已經下班的羅森宇講話，兩人道別時，謝毅宏還拍了拍羅森宇的肩膀，狀似安慰對方，或許是因宣判在即，讓羅森宇看似有些悶悶不樂。

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其實二兒子羅凱博除了在滷肉飯店內和弟弟羅森宇一起打工，他在2023同時還創立了寵物鮮食品牌，還搞笑由自家薩摩耶犬「Duffy」擔任品牌老闆。羅時豐更是內舉不避親的在YouTube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」為兒子宣傳。

羅時豐大方透露二兒子羅凱博自創寵物鮮食品牌完全不靠爸，只告訴兒子「你自己去貸款」，希望兒子憑自己的力量努力。他雖然沒有在金錢上資助兒子創業，但還是承諾擔任兒子貸款保證人，並擔任品牌形象大使。兒子在受訪時也笑虧老爸羅時豐：「以為用爸爸的名字當保證人額度可以提高，想不到銀行行員毫不領情。」猛虧用爸爸羅時豐的名字只能貸100萬。

此外，去年羅時豐和姪子張敏慎共同經營YT頻道「羅時豐D.L 不務正YA」突然宣布拆夥，因為版權等問題，YouTube頻道、臉書粉絲專頁、IG、抖音等平台的貼文和影片也已經全數清空。羅時豐表示之後會改和2名外甥謝毅宏、吳秉辰合作，改在新頻道「大牛比較懶」裡面現身。

之後羅時豐發出律師聲明，表示「這幾年頻道經過團隊夥伴的努力及粉絲的支持，讓我們有不錯的成績與關注，衷心感謝一路的陪伴。影片下架之事礙於法規我也同樣感到不捨。姪子如今已獨當一面，會繼續用這些平台去做他想做的事情，未來大家各自努力且安好。」而姪子張敏慎則是感謝羅時豐2021年加入頻道，雙方一起茁壯、成就彼此，他們依舊是家人，只是遺憾沒辦法再一起工作。

對於本刊讀者拍到羅家兄弟及外甥一家四口在滷肉飯店內打工一事，記者傳訊詢問羅時豐經紀人，至截稿前未獲得經紀人任何回應。

※提醒您，吸菸有害健康，導致癌症或心臟血管疾病及肺氣腫。

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