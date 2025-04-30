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宋芸樺笑認「對的時間遇見對的人」　接下台北電影節大使曝13年緣分

記者蕭采薇／台北報導

第27屆台北電影節，宣布由演員宋芸樺擔任本屆影展大使，除攜手《疫起》導演林君陽拍攝本屆影展形象廣告外，她也將於7月5日出席台北電影節頒獎典禮擔任頒獎人。談及成為影展大使的心情，宋芸樺感性地說：「我常在想，什麼是『在對的時間遇見對的人』，這次擔任影展大使，就是這種心情。」

▲宋芸樺手比數字27，象徵著擔任2025第27屆台北電影節影展大使。（圖／台北電影節提供）

▲宋芸樺手比數字27，象徵著擔任2025第27屆台北電影節影展大使。（圖／台北電影節提供）

從初登銀幕的青春少女，到如今演出歷經十餘年的洗鍊與沉澱，她將以大使之姿，陪伴觀眾走入影展、走近電影。多年來，宋芸樺以穩健步伐在影視圈耕耘，2014年以電影《等一個人咖啡》正式踏入影壇，隔年即憑《我的少女時代》入圍金馬獎最佳女主角，以自然真摯的表現成為新生代代表性女演員。

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其後，她在《帶我去月球》、《灼人秘密》、《月老》等多部電影中，不斷挑戰不同角色類型，展現豐富的表演層次與情感厚度，一步步站穩屬於自己的影壇位置。

▲宋芸樺手比數字27，象徵著擔任2025第27屆台北電影節影展大使。（圖／台北電影節提供）

▲宋芸樺表示，每一次的北影經驗都讓她有「回家」的感覺。（圖／台北電影節提供）

宋芸樺與台北電影節的緣分可追溯至2012年，那年她尚未正式出道，就以新鮮人的身份參與北影形象影片的拍攝，無心插柳地為她的演員之路開啟序章。時隔13年，如今以全新身份再度為北影拍攝形象廣告，她坦言在拍攝時不斷想起剛出道時的狀態，「那一瞬間，我好像又看見當時那個對表演充滿熱情、什麼都不怕的自己。對我來說，這像是一個生命的循環，也是一份提醒，提醒我為什麼一開始會愛上這條路。」

▲宋芸樺手比數字27，象徵著擔任2025第27屆台北電影節影展大使。（圖／台北電影節提供）

▲談及擔任台北電影節影展大使，宋芸樺表示心情完美呼應「在對的時間遇見對的人」這句話。（圖／台北電影節提供）

回望與北影的關係，宋芸樺表示自己曾以各種身份參與其中，從頒獎人、首映劇組演員，到榮登去年「非常演員」，每一次的北影經驗都讓她有「回家」的感覺。她表示：「每次來到北影就像過年，各路親戚齊聚一堂，大家熟悉又親切，這就是台北電影節最溫暖的地方。」

談及今年影展主題「挑戰！Dare to Try」，宋芸樺直言自己也正處於迎接挑戰、打開人生新階段的時刻。從勇敢面對一直以來懼怕的開車，到獨自遠行體驗海外生活，她一步步學習駕馭自己的節奏，也反思創作與演出的自由。「我開始相信，人生的選擇其實是自己做出來的，創作也是，每一場戲、每一個角色，都是我正在駕駛的一段旅程。」

▲宋芸樺手比數字27，象徵著擔任2025第27屆台北電影節影展大使。（圖／台北電影節提供）

▲宋芸樺與台北電影節的緣分始於2012年，她尚未正式出道就在當年影展廣告片中演出。（圖／台北電影節提供）

身為今年台北電影節影展大使，宋芸樺肩負起影展宣傳重任，表示自己最期待本屆影展的「焦點城市」單元，誠摯邀請大家走進戲院，一起感受電影的魅力。她也向影迷與粉絲喊話：「電影不是遙不可及的，它可以很生活、很真誠。」從觀眾、表演者到推廣者的角色轉換，宋芸樺以行動展現對電影的熱愛，也詮釋了電影節不僅是電影人的盛事，更是所有熱愛電影之人共同的「回家之路」。

本屆影展大使形象照由攝影師周墨掌鏡，今日率先曝光一系列視覺亮眼的照片，透過3D眼鏡、膠卷底片等復古元素，營造活潑俏皮又充滿電影感的氛圍，呼應影展主題「挑戰！Dare to Try」的自由與想像力。由林君陽執導、宋芸樺主演的影展形象廣告，則將於5月6日正式公開，敬請期待。

▲宋芸樺手比數字27，象徵著擔任2025第27屆台北電影節影展大使。（圖／台北電影節提供）

▲宋芸樺擔任2025台北電影節影展大使，睽違13年回歸初心之地。（圖／台北電影節提供）

2025第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，精彩片單與活動將陸續公布，招牌雙競賽「台北電影獎」、「國際新導演競賽」入圍名單將分別於5月15日及5月中旬揭曉，詳情請密切注意台北電影節官方網站。

 

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