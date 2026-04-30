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《真人快打II》女力爆棚殺無赦　「鐵扇公主」、強尼凱吉躍上大銀幕

《真人快打II》的女力現身，女星艾德琳羅道夫（左起）、潔西卡麥克納米、塔蒂嘉布利爾。（華納兄弟提供）

▲《真人快打II》的女力現身，女星艾德琳羅道夫（左起）、潔西卡麥克納米、塔蒂嘉布利爾。（華納兄弟提供）

圖文／鏡週刊

改編同名電玩、2021年大受歡迎的《真人快打》（Mortal Kombat），在許多觀眾殷切期盼下，終於迎來了《真人快打II》。這一次加入更多電玩角色，特別是女性人物一起殺進了武術對決戰場，參與的女演員都直呼：「這一次氣氛不一樣了！」

被電玩粉絲暱稱為「鐵扇公主」的琪塔娜，這回終於真人化、躍上大銀幕了，女星艾德琳羅道夫（Adeline Rudolph）說，穿上戲服的那個瞬間，只能以「哇！」來形容興奮的心情，「當我第一次真正穿上那套戲服時，感覺就像是『我的天啊，這真的發生了！』。我就是琪塔娜，這一切都成真了！」她還特別感謝服裝設計，幫忙打造這套奪目的戰服，「確保戲服在實際武打戲中是舒適的，雖然歸根究底它還是件馬甲，但打起來很舒服，這真的讓角色活了過來。」

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艾德琳承認自己並沒有武打底子，所以更是戰戰兢兢演出片中的武打橋段，，「先要掌握動作編排，同時還要致敬 琪塔娜武打風格中所融合的元素，比如功夫、太極和武術，這非常困難 。我要確保不只是動作正確，還要為打鬥注入情感元素。」

《真人快打II》女力爆棚殺無赦　強尼凱吉被操翻

▲艾德琳羅道夫飾演琪塔娜，也是電玩粉絲口中的「鐵扇公主」，超美超殺。（華納兄弟提供）

上一集唯一的女性角色是刀鋒索尼婭，這讓女星潔西卡麥克納米（essica McNamee）特別有感觸，「上次拍戲時，我是現場唯一的女生，拍完收工後穿上高跟鞋的感覺超怪 。我當時想『這是什麼？』拍完第一集走出片場時，自己都快變成一個男人了 。所以這次真的很棒 。片場的氛圍完全不同，因為男女比例平衡多了。」

這一集還有另外一個讓粉絲備受期待的角色，也躍上大銀幕真人化，就是強尼凱吉！這個在電玩設定中，是個過氣的武打明星，卻被捲了這場以武術拳腳決定生死的正邪大戰。卡爾艾本（Karl Urban）受邀演出強尼凱吉，直呼：「我必須說，參與《真人快打II》無疑是我從影以來，經歷過最具挑戰性的體能考驗。所需的技能組合絕對是我從未遇過的指數級學習曲線。如果我說我沒有感到一點恐懼，那是在撒謊。畢竟你是和一群造詣深厚的武術家一起演戲。我們沒有浪費一分一秒。我記得剛降落在布里斯本（Brisbane），就被直接載去參加特技排練，我還提著行李，心想『好吧，這就開始了』。」

相較之下，他口中「武術造詣的武術家」，說的就是林路迪，可就自在許多。他表示在不劇透的前提下，最後他扮演的劉康對紹康，使出的必殺技，會讓所有觀眾興奮不已！電玩製作人艾德波恩（Ed Boon）則所有「必殺技」的活寶庫，一切都記在腦子裡，只要編劇寫到該用哪一招對打時，就會去請教他「大家會喜歡什麼」，然後就寫在劇本裡，接著武術指導就會想辦法排練出來。

《真人快打II》女力爆棚殺無赦　強尼凱吉被操翻

▲林路迪提示觀眾，片中他使出的必殺技超酷超帥，絕對會讓電玩粉絲看到興奮不已。（華納兄弟提供）

不過林路迪每天開工時，都會帶著新想法去找導演賽門麥奎德（Simon McQuoid），「賽門，我有一個點子！」所以這一集開拍時，大家都吐槽，看到林路迪來上班了，快點把「禁止演員進入」的告示牌掛出來。

強尼凱吉的銀幕出場，是所有粉絲關注的焦點，這點卡爾艾本自己都感受到壓力，「我記得當我被選中時，我告訴了兩個兒子，我們一起玩這個遊戲 。那是我第一次接觸《真人快打》的世界 。我說，『嘿，我要演強尼凱吉。』，他們接著說『喔，這電玩粉絲人口很龐大，別搞砸了。』所以從一開始，連我家人都讓我感受到了壓力。」

《真人快打II》女力爆棚殺無赦　強尼凱吉被操翻

▲劉康（左起）、強尼凱吉、刀鋒索尼婭、賈克斯同台登場，滿足電玩粉絲的心願。（華納兄弟提供）

不只如此，甚至連拍攝強尼凱吉的武打場面，居然讓全部演員都跑來在一旁看熱鬧，可見得大家有多想目睹強尼凱吉的歷史性銀幕現身。卡爾艾本說，「那天我也很害怕，因為我穿上90年代那種大寬褲，覺得自己看起來很荒謬。而且全體演員都來看我拍戲。本來就夠緊張了，還要面對這個，但我豁出去了，玩得很開心。就像我說的，這需要指數級的技能組合。在其他影劇題材演出動作戲，你可以表現得很粗魯，橫衝直撞。但在這裡不行。形式要非常精確，就像芭蕾舞或小提琴一樣優美。這是一個巨大的挑戰。」

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