「金馬影后」鍾雪瑩獎座放電視旁！　被問「漲價」笑回：妳說有機會就有機會

記者蕭采薇／台北報導

香港女星鍾雪瑩在去年金馬獎上以電影《看我今天怎麼說》拿下金馬影后，該片近日終於在台上映，29日舉辦台北首映會，她與導演黃修平及同劇演員吳祉昊一同出席活動。鍾雪瑩透露她將金馬獎座擺在電視機旁，也表示已接下新工作，吳祉昊更是現場示範手語中的髒話。

▲鍾雪瑩出席《看我今天怎麼說》首映會。（圖／記者林敬旻攝）

鍾雪瑩表明，目前接到的劇本以港片為主，結束在台灣的活動後將趕往香港拍攝新劇，她在新作中飾演一個脾氣火爆的角色。她亦透露，台灣的劇組曾經找上她，但因時間上的問題而錯失合作機會，她期望未來能在台灣拍攝劇集。被問及獲得金馬影后是否有機會調高片酬，鍾雪瑩回應：「妳說有機會就有機會！我會採納妳的意見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《看我今天怎麼說》（左起）鍾雪瑩、吳祉昊、導演黃修平。（圖／記者林敬旻攝）

此外，鍾雪瑩在近期的香港電影金像獎上也入圍影后，但最終影后由《破·地獄》的衛詩雅所獲。對於未能奪得獎項，她表示自己在典禮上已經順利完成表演就已經很榮幸、很快樂了，「至於有沒有拿獎，我覺得能和劇組團隊一起參加典禮，就是很興奮的事了。」

▲《看我今天怎麼說》（左起）鍾雪瑩、吳祉昊。（圖／記者林敬旻攝）

鍾雪瑩表示很高興、很榮幸她的獲獎作品將在台灣上映，「這是一個講述聾人文化和香港手語的作品，台灣人可能不了解香港的手語，但我覺得這電影很適合每一個地方的觀眾，希望對香港年輕人和手語，可以像是打開一扇勇氣的門，去認識本來沒有很認識的人，像是打開一個契機去交朋友」。《看我今天怎麼說》將於4月30日在台上映。