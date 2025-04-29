張晚意拍虐戲太投入！　與楊紫街頭激動狂吼意外「觸發車子警鈴」

記者黃庠棻／台北報導

緯來戲劇43頻道正熱播楊紫、張晚意、鄧為、檀健次主演的《長相思》，張晚意在劇中飾演楊紫久未謀面的哥哥，兩人劇中虐戲不斷，兩人呼天搶地地吼叫，讓附近的車都警鈴大響，令人見識到兩人入戲的威力。

▲張晚意以《長相思》獲得2025電視劇導演之夜的「年度最具影響力男演員獎」。（圖／緯來戲劇台提供）

日前，張晚意憑藉《長相思》獲得2025電視劇導演之夜的「年度最具影響力男演員獎」，他表示自己很感謝得到這個獎，認為日後以「少說多做」帶給大家更好的作品。《長相思》週一至五晚間十時至十二點在緯來戲劇43頻道播出。

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▲張晚意以《長相思》獲得2025電視劇導演之夜的「年度最具影響力男演員獎」。（圖／緯來戲劇台提供）



在《長相思》中，張晚意飾演楊紫的表哥，兩人雖是兄妹之情也夾雜男女之愛；戲裡，張晚意在未認出楊紫是他久未謀面的妹妹時，還先打斷她的腿、對她施以酷刑的橋段，當楊紫身分呼之欲出，讓張晚意心痛之情溢於言表。

▲張晚意以《長相思》獲得2025電視劇導演之夜的「年度最具影響力男演員獎」。（圖／緯來戲劇台提供）



近日，張晚意還以《長相思》獲得2025電視劇導演之夜的「年度影響力男演員獎」，這個獎項是官方政府設立，導演入會前必須經過嚴格的身家調查，獎項由協會的導演們投票選出，獲獎也表示他的演技受到導演們一致肯定。

▲張晚意以《長相思》獲得2025電視劇導演之夜的「年度最具影響力男演員獎」。（圖／緯來戲劇台提供）

張晚意表示，以前年輕時總為角色準備很多，後來經驗多了發現事前準備是一定要，但到現場的臨場反應更是重要。他透露拍《長相思》時，自己的服裝算多，大概有40到50套，為了角色還特別減肥，從70公斤減到63公斤；拍戲時，其實大家都會聊說，等等要吃什麼，但都僅止於「想像」，下了戲之後，還是很自律的，想的都沒去吃。

▲張晚意以《長相思》獲得2025電視劇導演之夜的「年度最具影響力男演員獎」。（圖／緯來戲劇台提供）