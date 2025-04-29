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「短劇男神」柯淳片場抽菸吐痰挨批！　直播道歉：錯了就是錯了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「短劇男神」柯淳在短劇專門演男主角，霸總形象風靡無數粉絲，今年演出短劇《好一個乖乖女》創下破20億網路播放量，人氣大漲。然而他火速走紅，負面緋聞也隨之而來，先是被拍到在酒吧玩樂，接著片場任意丟菸蒂、吐痰受到批評，為此接連開直播說明。

▲▼「短劇男神」柯淳憑《好一個乖乖女》人氣飆漲，被曝光片場任意丟菸蒂、吐痰引發批評。（圖／翻攝自微博）

▲「短劇男神」柯淳憑《好一個乖乖女》人氣飆漲。（圖／翻攝自微博）

柯淳被爆在錄製綜藝《無限超越班》時，在現場隨地扔菸蒂、吐痰，影片在陸網火速傳開，也成為熱搜話題。他昨日（28）透過直播道歉，向粉絲解釋「確實是不對的，跟大家說一聲對不起，這是不對的行為」，接著他坦言，原本準備很多措辭，但是面對粉絲，無法說那些比較官方的話，錯了就是錯了」，承諾以後會以一個有高素質、聽話的行為規範自己，表示會全部改掉。

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▲▼「短劇男神」柯淳憑《好一個乖乖女》人氣飆漲，被曝光片場任意丟菸蒂、吐痰引發批評。（圖／翻攝自微博）

▲柯淳被拍到片場任意丟菸蒂、吐痰，引發陸網批評。（圖／翻攝自微博）

大陸影視圈近年出現短劇流量超越長劇、電影票房的狀態，其中《好一個乖乖女》被視為2025短劇中的「爆劇」，柯淳被封為「短劇F4」之一，紅到接陸綜《無限超越班》，節目中談及短劇播放量成績超過20億，讓現場其他藝人滿臉驚訝。而現年24歲的柯淳，本名趙柯淳，專門活躍短劇圈，身高188公分，擁有模特兒級身材，加上短劇向來都是霸道總裁愛情劇居多，令他在劇迷心中有霸總形象，不過本人直播與粉絲互動時相當隨興，與短劇形象大不相同，也因此被形容真誠直率。而他成名同時，一舉一動被大眾檢視，有粉絲苦笑「人紅是非多是有道理，越多人關注越會放大事件本身」、「誠懇道歉，還是好孩子，拜托大家嘴下留情，不要再噴了」。

▲▼「短劇男神」柯淳憑《好一個乖乖女》人氣飆漲，被曝光片場任意丟菸蒂、吐痰引發批評。（圖／翻攝自微博）

▲▼「短劇男神」柯淳憑《好一個乖乖女》人氣飆漲，被曝光片場任意丟菸蒂、吐痰引發批評。（圖／翻攝自微博）

▲▼「短劇男神」柯淳憑《好一個乖乖女》人氣飆漲，被曝光片場任意丟菸蒂、吐痰引發批評。（圖／翻攝自微博）

▲柯淳直播道歉。（圖／翻攝自微博）

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