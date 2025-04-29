快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

記者蔡琛儀／台北報導

薔薔（林嘉凌）跨足Podcast推出全新節目《薔栗膠》，首集中邀請Makiyo（川島茉樹代）擔任嘉賓，結果Makiyo爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，最後在現場猜測中，默認指得就是楊丞琳。躺著也中槍的楊丞琳，稍早也透過經紀公司回應了。

▲▼楊丞琳莫名遭昔日友人Makiyo爆料。（圖／翻攝楊丞琳IG、Makiyo臉書）

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楊丞琳透過經紀公司表示：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。」最後還不忘祝福Makiyo：「望故友保持良好心情，祝福一切都好。」稍後楊丞琳也在IG罕見親自對此事發聲：「對於我受到的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」

Makiyo在節目中透露，過去與某位女星私交甚篤，媽媽也很照顧她，但該女星成名後卻在某次活動上對Ma媽視而不見，讓Makiyo的媽媽忍不住當眾開酸，之後該女星才開始會打招呼。Makiyo還給線索，表示該女星是「大家都認識」、「被罵得很慘」且仍活躍於演藝圈，最後也默認指得就是楊丞琳。