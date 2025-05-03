小孟老師／5月3日星座運勢　牡羊告白必成功！天蠍財運大爆發

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：事業稱霸一方
感情：投入愛人懷抱
財運：找到重點投資
幸運色：淺棕色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
工作：專業能力增強
感情：與心儀人獨處
財運：信任自己眼光
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：雙魚
工作：平靜處理急事
感情：時光靜好美好
財運：副業多元收入
幸運色：銀光色
貴人：處女
小人：獅子
【土象星座】
工作：自制能力不錯
感情：心靈契合默契
財運：信任團隊判斷
幸運色：淡粉色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：持續改進創新
感情：心靈契合默契
財運：眼光精準獨特
幸運色：亮銀色
貴人：雙子
小人：處女
工作：友善對待同事
感情：異性主動示好
財運：調整價值觀念
幸運色：小麥色
貴人：天秤
小人：天蠍
【水象星座】
工作：掌握自己人生
感情：多些撒嬌調情
財運：重點獲利了解
幸運色：芥末色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：反應能力快速
感情：萬眾矚目創新
財運：獲利滿滿入袋
幸運色：天空藍
貴人：射手
小人：水瓶
工作：排除一切誤會
感情：伴侶默契提升
財運：偏財小有進帳
幸運色：冷紫色
貴人：獅子
小人：天秤
【火象星座】
工作：開拓營銷渠道
感情：大膽告白成功
財運：藝術品賣高價
幸運色：米色
貴人：魔羯
小人：雙子
工作：好運擁有越多
感情：與曖昧者獨處
財運：把握分析投資
幸運色：海洋藍
貴人：水瓶
小人：射手
工作：重視信用承諾
感情：異性主動幫忙
財運：小生意盈餘多
幸運色：藍綠色
貴人：雙魚
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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