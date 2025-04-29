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婚宴誤會黃少谷！　苗真「非常懊悔」致歉：以實際行動回應關心與期待

記者張筱涵／綜合報導

本土劇女星苗真，日前因出席賴慧如與劉家銘的婚宴時，因酒醉引發誤會事件，引起外界關注。她於27日透過社群平台發文，首度公開致歉，對於自己當天失控行為感到深刻懊悔，並承諾會即刻反省改正。

▲苗真出席《願望》新卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼苗真和黃少谷在賴慧如婚禮上有誤會。（圖／記者林敬旻攝、記者周宸亘攝）

▲▼黃少谷。（圖／記者周宸亘攝）

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苗真在發文中表示，婚禮當天與許久未見的老朋友、戰友們相聚，心情特別激動與開心，一時失了分寸，喝了過量的酒。她坦言，身為公眾人物，「有些界線真的該更清楚、更自律」，卻未能妥善控制情緒與行為，導致外界誤會與困擾，對此感到非常懊悔，也向因此受到影響的所有無辜人士，表達最誠摯的歉意。

苗真強調，自己會深刻反省並即刻改正，同時也感謝所有給予她提醒與指正的朋友們，「這些聲音我都聽進去了」，未來將以更加謹慎與負責的態度持續努力，「用實際行動回應大家的關心與期待」。

據了解，賴慧如婚宴當晚，苗真因飲酒過量情緒失控，誤以為同場的藝人黃少谷偷走她的包包，當場爆粗口並要求報警，場面一度失控。事後，黃少谷已澄清是誤拿，並親自向苗真致歉，兩人也透過訊息互相和解，結束這場風波。

【苗真臉書全文】

婚禮當天與許久未見的老朋友、戰友們相聚，心情特別激動與開心，一時失了分寸，喝了過量的酒。身為公眾人物，有些界線真的該更清楚、更自律，卻未能妥善控制情緒與行為，造成外界誤會與困擾，我感到非常懊悔，也向因此受到影響的所有無辜人士，表達最誠摯的歉意。

我會深刻反省，並即刻改正。也感謝所有給予我提醒與指正的朋友們，這些聲音我都聽進去了，未來會以更加謹慎與負責的態度，持續努力，用實際行動回應大家的關心與期待。

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