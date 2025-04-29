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「五月天把中國星巴克APP弄崩」登熱搜　聯名杯黃牛價漲4倍

記者黃翊婷／綜合報導

天團五月天近期擔任中國星巴克夏日大使，阿信旗下的潮牌Stay Real還與星巴克推出聯名商品，其中聯名杯款28日開放線上搶購，結果意外把中國星巴克的APP弄到崩潰。更誇張的是，原價人民幣249元的不鏽鋼聯名杯，開賣當日就在二手交易平台被炒到人民幣999元，價格整整漲了4倍。

中國星巴克與五月天推出聯名杯。（圖／翻攝自微博／星巴克中國）

▲五月天擔任中國星巴克的夏日大使。（圖／翻攝自微博／星巴克中國，下同。）

中國星巴克近日邀請五月天擔任星巴克夏日大使，除了推出星冰樂購買優惠活動，還推出兩款Stay Real聯名杯，並在28日開放線上搶購，結果因為粉絲太過踴躍，一度導致中國星巴克APP系統當機，「五月天把星巴克弄崩了」、「星巴克五月天」等關鍵字甚至登上熱搜。

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中國星巴克與五月天推出聯名杯。（圖／翻攝自微博／星巴克中國）

▲活動推出的兩款聯名杯。

根據陸媒《秒讀財經》報導，有粉絲表示，自己一早6點50分就起床搶購聯名杯，沒想到星巴克APP系統崩潰，刷了2個多小時才買到。

此外，陸媒《紅星資本局》發現，聯名杯開賣當天，二手市場疑似就有黃牛開始活動，在中國最大的二手物品交易平台「閒魚」上面，原價人民幣199元（約新台幣885元）的玻璃吸管聯名杯被炒到人民幣399元（約新台幣1776元），原價人民幣249元（約新台幣1108元）的不鏽鋼聯名杯更是被炒到人民幣999元（約新台幣4446元），整整漲了4倍。

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