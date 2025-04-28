狄鶯迎62歲生日…孫鵬罕見放閃　策劃「無人海邊約會」回家抱抱睡

記者黃庠棻／台北報導

資深藝人孫鵬、狄鶯結婚多年，育有一子孫安佐，兒子日前捲入不少風波，包含攜帶「瓦斯火槍」現身信義區夜店、擔任拳賽評審爆發肢體衝突、在泰國脫衣闖民宅等，引發軒然大波。孫鵬今（28）日出席電影《我的網紅女兒》媒體探班也談及了家人的近況。

▲孫鵬出席電影《我的網紅女兒》媒體探班。（圖／記者湯興漢攝）

電影《我的網紅女兒》今（28）舉辦媒體探班，監製黃騰浩、監製張文旗、導演范揚仲與主演群王識賢、陳怡佳、羅志祥、張懷秋、林真亦、林道禹、王宣、孫鵬、白吉勝（阿Ben）皆盛裝出席。其中，孫鵬這一次在電影中飾演王識賢的大哥，但劇情偏輕鬆，不像《角頭》系列電影一樣常常打打殺殺，他笑說「演得很過癮」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲電影《我的網紅女兒》舉辦媒體探班。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，孫鵬也被問到片名叫《我的網紅女兒》，兒子孫安佐也身為網紅，加上對方近日剛退伍，是否會介紹工作給兒子，他毫不猶豫回答「不會」，強調「他要靠自己」，還開玩笑直呼「我總不能因為他是我兒子，就介紹他來當男主角吧」，讓現在所有主演、劇組都笑成一團。

▲孫鵬大方放閃狄鶯。（圖／記者湯興漢攝）

談到近期狄鶯迎來62歲生日，孫鵬透露自己特地帶著老婆到海邊「兩人約會」，一起到沙灘上牽著手散步，周邊剛好沒有人，小倆口還下水踏浪，結婚多年甜蜜依舊，更爆料「回到家還緊擁入睡」，被問到母親節一家人要怎麼慶祝時，他也表示與孫安佐正在秘密策劃中，要給狄鶯一個大驚喜。