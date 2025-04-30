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小孟老師／4月30日星座運勢　水瓶桃花、事業都開掛

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：友人轉介機會

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感情：獲得對象好感

財運：今日不宜變動

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：天蠍

雙子座

工作：事情多易煩躁

感情：感情細水長流

財運：留意收支平衡

幸運色：桃木色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

天秤座

工作：全面更動項目

感情：不易過度強勢

財運：買賣再三比較

幸運色：墨綠色

貴人：水瓶

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：拓展公司業務

感情：兩人感情增溫

財運：努力可得收穫

幸運色：瑪瑙色

貴人：天秤

小人：牡羊

金牛座

工作：業績逐漸成長

感情：愛是接受對方

財運：降低開支成本

幸運色：金箔色

貴人：牡羊

小人：射手

處女座

工作：臨聽同事想法

感情：包容對方缺點

財運：分散投資風險

幸運色：深棕色

貴人：射手

小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：調整合約內容

感情：思考彼此未來

財運：詢問理專意見

幸運色：火紅色

貴人：魔羯

小人：水瓶

天蠍座

工作：充滿工作動力

感情：不滿彼此現狀

財運：多鑽研於財經

幸運色：粉紫色

貴人：雙魚

小人：獅子

雙魚座

工作：留意對手動作

感情：忍讓無理要求

財運：慎防設局詐騙

幸運色：葡萄紫色

貴人：處女

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：積極應對失誤

感情：主動示好對方

財運：獲利逐漸成長

幸運色：草木色

貴人：天蠍

小人：天秤

獅子座

工作：表現一如往常

感情：過度放大失望

財運：盡量節約花費

幸運色：象牙色

貴人：金牛

小人：雙子

射手座

工作：不滿上司建議

感情：感情較為心累

財運：調整決策方向

幸運色：銀白色

貴人：雙子

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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